Губернатор Андрей Чибис поздравил школьников с окончанием 9-х и 11-х классов в Кировске и Апатитах

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис с рабочей поездкой находится в Кировско-Апатитской агломерации. Глава региона побывал на праздничных мероприятиях в честь Последнего звонка и поздравил школьников с окончанием 9-х и 11-х классов.

«Я желаю вам успеха, счастья и очень вас прошу: никогда не сдавайтесь. Делайте то, во что вы верите, бейтесь за свою идею, мечту, добивайтесь результата. Вы выросли на Севере, и та закалка, эмоциональность, тот стержень, который в вас заложен, точно вам поможет в жизни. Я убеждён, что у вас всё получится. И, конечно, буду крайне рад, если вы, отучившись у нас или за пределами нашей области, вернётесь жить и работать в Кольское Заполярье. Мурманская область сейчас очень активно развивается, и нам нужны сильные и профессиональные люди. Уверен, что вы именно такие. С праздником!», – сказал Андрей Чибис.

Сегодня в Мурманской области последний звонок прозвенел для более чем 10,5 тысячи выпускников 9-х и 11-х классов из 153 школ.

В Мурманске на площади у морского вокзала в честь последнего звонка состоялось праздничное мероприятие для выпускников. Для гостей праздника работали различные интерактивные площадки: VR-путешествие в мир науки, инженерный модуль по основам электроники, научная фотозона с тематическим реквизитом, квест с физическими задачами от «Движения Первых».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в рамках проекта «Курс на Север» все желающие могли получить консультации специалистов по выбору места стажировок и дальнейшего трудоустройства, определить наиболее подходящие профессии с помощью нейросети, узнать о программах для абитуриентов Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/