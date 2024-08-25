Губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников Кировского филиала АО «Апатит» с Днём горняка

Вчера, преддверии Дня горняка, в Кировске состоялись праздничные мероприятия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил работников и ветеранов горнорудного производства с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестный труд, который играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии всего региона.

«Для меня большая честь в День горняка быть здесь, в Кировске. Сегодня свой рабочий день начал с погружения в рудник и ещё раз убедился, что горняк – это очень отважная профессия. Благодаря непростому труду, вы обеспечиваете развитие Мурманской области и всей страны. Благодаря вашей работе производятся удобрения, которые употребляет треть планеты. Спасибо, что вкладываете душу и силы в продолжение дела, которое начали ветераны комбината. В этом году Кировский филиал АО «Апатит» отмечает 95 лет. Это очень серьёзная дата. Предприятие пережило непростые времена, но сегодня комбинат «Апатит» и компания «ФосАгро» активно движутся вперёд. Отдельное спасибо компании, её акционерам и руководству за то, что они вкладываются не только в развитие производства, но и помогают нам делать города Кировск и Апатиты ещё более привлекательными и комфортными для жизни. Благодарю вас за работу, за ваш героический труд! Желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям!», – сказал Андрей Чибис.

Торжественное открытие праздника состоялось на стадионе «Горняк». Со сцены сотрудников и ветеранов Кировского филиала АО «Апатит» и дочерних организаций также поздравили генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг, директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов и председатель объединённой профсоюзной организации «ФосАгро – Апатит» Алексей Игумнов.

«Залог производственного успеха – это не только техника, не только машины и оборудование. Главный гарант нашего успеха – это вы, каждый сотрудник компании «ФосАгро». Благодаря вашему труду и инвестициям в развитие, размер которых в этом году достигнет 73 млрд рублей, она продолжает оставаться российским лидером в производстве минеральных удобрений и их надёжным поставщиком на приоритетный внутренний и внешние рынки», – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

С профессиональным праздником заполярных горняков поздравил и директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

«Хочется выразить слова безмерной благодарности и уважения славным труженикам открытых и подземных рудников – проходчикам, взрывникам, бурильщикам, водителям, ремонтникам и всем тем, кто, не жалея сил, добывает камень плодородия. Огромная благодарность ветеранам производства. Вы передаете молодёжи накопленный опыт и традиции, которые так необходимы любому коллективу единомышленников», – сказал Андрей Абрашитов.

После приветственных слов состоялось награждение лучших работников Кировского филиала АО «Апатит». Отличившиеся сотрудники горнорудной отрасли получили заслуженные награды, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарности Президента РФ и губернатора Мурманской области. Кроме того, двоим горнякам «Апатита» глава региона вручил удостоверения «Почётный горняк» Министерства промышленности и торговли РФ, а взрывник Кировского рудника Валерий Папулов был удостоен Почётного звания «Заслуженный шахтёр РФ».

В завершение торжественной церемонии по традиции было названо имя лучшего горняка 2024 года. Им стал Виктор Высоцкий – машинист погрузочно-доставочной машины Расвумчоррского рудника, на которой специалист трудится уже более 30 лет. Генеральный директор компании «ФосАгро» Михаил Рыбников, директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов вручили Виктору Высоцкому ключи от нового автомобиля Haval F7x.

Знаковым событием для всех работников Кировского филиала АО «Апатит» также стало торжественное открытие интерактивной Доски почёта предприятия. Теперь фото- и видеоматериалы о лучших работниках комбината будут представлены на мультимедийном экране.

Сегодня для жителей и гостей Кировска была подготовлена насыщенная развлекательная программа, в рамках которой в центре города работали интерактивные и концертные площадки с участием творческих коллективов из Мурманской области и других регионов. На площадке у Кировского филиала Мурманского арктического университета расположилась традиционная выставка горной техники.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, праздничный день в Кировске завершился концертной программой. Для северян выступили артисты студии брейк-данса «Арктик Стафф», а также звёзды российской эстрады: Полина Гагарина, Александр Иванов и группа «Рондо».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/