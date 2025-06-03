Губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников Мурманского филиала госфонда «Защитники Отечества» с двухлетием с момента старта работы

Вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил сотрудников Мурманского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» с двухлетием с момента старта работы.

Глава региона напомнил, что фонд был создан по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина для оказания всесторонней помощи ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

«За это время создана комплексная система поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей по самым различным направлениям: от медицинской реабилитации и решения юридических вопросов до получения необходимых мер соцподдержки и трудоустройства. За каждым героем закрепляется социальный координатор, индивидуально сопровождающий ветерана. За два года к социальным координаторам за помощью обратились более 7000 человек. Региональный филиал фонда принял более 17 тысяч запросов на оказание содействия, 90% которых решены. Благодаря филиалу фонда 55 подопечных трудоустроились, в том числе на крупнейшие предприятия Мурманской области», – сказал Андрей Чибис, подчеркнув, что фонд ведёт свою деятельность в тесном взаимодействии с органами государственной власти Мурманской области. В том числе с Центром поддержки семей мобилизованных и участников СВО, который был создан в регионе в ноябре 2022 года.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил сотрудников фонда за помощь, внимание и заботу о ветеранах и их семьях, подчеркнув высокую значимость их работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547758/#&gid=1&pid=1