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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.23 17:30

Губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников СУ СК по Мурманской области с 12-й годовщиной образования Следственного комитета РФ

15 января исполнилось 12 лет со дня создания в России нового государственного органа – Следственного комитета РФ. Губернатор Андрей Чибис поздравил руководство и коллектив с годовщиной.

Глава региона отметил – несмотря на то, что Следственный комитет был создан не так давно, здесь работают настоящие профессионалы.

«Вы сохранили все традиции следствия и с помощью современных технологий раскрываете самые сложные, резонансные дела. Мы знаем про серьезные преступления против детей, которые благодаря вашей высокой компетенции раскрыты, а виновные наказаны. Сегодня на плечах Следственного комитета еще одна важная функция – расследование тех преступлений, которые совершают нацисты в зоне специальной военной операции, а также на территории новых субъектов Российской Федерации. Хочу пожелать, чтобы Следственное управление Следственного комитета по Мурманской области было в числе лучших. Уверен, что так и будет. Ведь вы постоянной проходите необходимую подготовку, а также к вам регулярно поступают новые профессиональные кадры», – сказал глава региона.

Глава региона также выразил отдельную благодарность за работу со школьниками, кадетскими классами. Андрей Чибис подчеркнул, что сотрудники мотивируют юных северян быть добросовестными людьми и честно служить на благо Отечества.

Ряд сотрудников управления получили Благодарственные письма губернатора, а также Почетные знаки «За доблестную службу в Заполярье». Ведомственные награды следователям вручил руководитель СУ СК РФ по Мурманской области, генерал-майор юстиции Андрей Ефремов.

«Уважаемые коллеги! Этот день объединил людей, которые выбрали трудную и ответственную службу, кто, не жалея сил и времени, беспощадно борется с преступностью на территории нашего государства. Я хочу поблагодарить личный состав за честную, добросовестную службу. За профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы. Выражаю признательность нашим уважаемым гостям в зале за конструктивное и плодотворное взаимодействие. Уверен, объединив усилия, мы сможем решить самые непростые задачи по защите интересов государства», – отметил Андрей Ефремов.

Применяя высокотехнологичное оборудование, с каждым годом Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Следственному управлению Следственного комитета России по Мурманской области удаётся раскрыть все больше преступлений. В прошлом году в производстве находилось более 1000 уголовных дел. Значительная часть – тяжкие и особо тяжкие, а также те, которые вызвали широкий общественный резонанс. Так, возбуждено 53 уголовных дела по статьям о коррупции, 34 завершены. Всего в прошлом году расследовано более 650 преступлений. Среди них 42 убийства, а также 16 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших за собою смерть потерпевшего. Нераскрытых преступлений в этой категории нет. За преступные деяния против несовершеннолетних предано суду 62 человека.

Следственный комитет Российской Федерации начал свою деятельность 15 января 2011 года. Исторически СК РФ наследует следственным канцеляриям Петра I, также напрямую подчинённым главе государства. В сферу деятельности Следственного комитета входит расследование наиболее тяжких и опасных преступлений против личности и государства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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