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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.24 19:30

Губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников УМВД России по Мурманской области с профессиональным праздником

Ежегодно 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В УМВД России по Мурманской области состоялось торжественное мероприятие, на котором губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником и поблагодарил их за доблестную службу и верность присяге.

«Ваша служба важна во все времена – она укрепляет государство и веру людей в закон. Особенно в настоящее время, когда идет борьба западного мира с нашей страной. В то время как на передовой огромное количество наших парней выполняют тяжелые задачи, внутренние угрозы продолжают нарастать. Преступность переходит в цифровую плоскость, происходит множество преступлений, связанных с кибер-мошенничеством и экстремизмом. Заполярные правоохранители оперативно реагируют на современные вызовы. Ведь чтобы успешно справляться со всеми сложностями, необходимо владеть специальными знаниями в области цифровых технологий и постоянно повышать квалификацию. Поздравления и слова благодарности в этот день принимают ветераны органов внутренних дел, а также молодые бойцы, которым предстоит с честью и достоинством нести службу, повышать уровень доверия к заполярной полиции. Желаю каждому пройти любые испытания и войти в историю поколением, которым будет гордиться вся страна. Успехов, здоровья и благополучия!», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис вручил региональные награды сотрудникам органов внутренних дел. За многолетнюю добросовестную службу отличившимся правоохранителям вручены Почётные знаки губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Алексей Веселовский поздравил личный состав с профессиональным праздником и выразил глубокую признательность ветеранам службы.

«Стоять на страже мирной жизни, обеспечивать социальную и экономическую безопасность – это нелегкая работа, благодаря которой общество чувствует себя защищенным со стороны государства. И трудовые будни требуют от личного состава не только дисциплины, но и специальных знаний. Грамотные действия и преданность профессии позволяют сотрудникам эффективно решать поставленные задачи. В том числе, обеспечивать безопасность внутренних рубежей. Искренне поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемых сил и дальнейших успехов в служении Отечеству», – сказал Алексей Веселовский.

За особый вклад в дело охраны общественного порядка и борьбы с преступностью ряду сотрудников были вручены ведомственные награды. Сотрудников регионального УМВД России также поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Вы избрали для себя сложную, подчас опасную, но очень важную и нужную профессию. Не считаясь с личным временем и риском для жизни, вы стоите на страже правопорядка, общественного спокойствия, защищая интересы, благополучие и безопасность граждан. Каждый день вы сталкиваетесь с различными вызовами, требующими от вас не только профессиональных знаний и навыков, но и мужества, выдержки, большой самоотверженности, - подчеркнул парламентарий.

Особые слова благодарности Сергей Дубовой адресовал ветеранам органов внутренних дел:

- У вас нынешнее поколение учится ответственности, высокой самоотдаче и товарищеской взаимовыручке. Благодаря вам традиции преданного служения Родине, добросовестного выполнения служебного долга, заложенные многими поколениями сотрудников правоохранительной системы нашего региона, и сегодня остаются неизменными.

Председатель Думы пожелал сотрудникам управления крепкого здоровья и благополучия, дальнейших успехов в службе на благо жителей Мурманской области и всей России и вручил награды регионального парламента.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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