Губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников заполярной Почты России с профессиональным праздником

Сегодня в Центре управления регионом Мурманской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской почты. Глава региона поздравил сотрудников заполярной почты с профессиональным праздником.

«Современный мир постоянно меняется, а «Почта России» меняется вместе с ним: оперативно внедряет цифровые технологии и обеспечивает комфортное обслуживание наших северян. Там, где есть почта, всегда есть жизнь. Мы живём в эпоху интернет-коммуникаций, но практика показывает, что запрос на почтовые услуги неуклонно растёт. Сегодня почта – это не только связь, но и множество не менее важных сервисов. Сотрудники почты – это честные, открытые и настоящие люди, которым можно доверять. Я искренне желаю «Почте России» сохранять добрые традиции и уверенно держать высокую планку, моментально реагировать на экономические вызовы и современные тенденции. Заполярным почтовикам нередко приходится сталкиваться с непростыми условиями и доставлять почту в любую погоду и при любых условиях. Пусть почтовый коллектив всегда будет оставаться сильной, дружной и надёжной командой. Крепкого здоровья и профессиональных успехов!», – сказал Андрей Чибис.

С приветственной речью к сотрудникам заполярной «Почты России» также обратилась заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

«Сегодня работники почты в 30-й раз отмечают свой профессиональный праздник. И их труд нельзя переоценить – по всей Мурманской области они доставляют пенсии, социальные выплаты и товары первой необходимости. Работа почты связывает всю страну и значительно облегчает нашу жизнь. Коллеги внедряют цифровизацию как на этапе взаимодействия с клиентами, так и во внутренних процессах, широко применяя цифру в логистике. За последние годы «Почта России» оцифровала привычные нам сервисы. Например, запустила сервис электронных заказных писем, который позволяет отказаться от бумажной переписки, внедрила электронную подпись, применяет QR-коды при получении заказов. Нами также проделана большая совместная работа по модернизации объектов почтовой связи, ремонту отделений», – отметила Елена Семенова.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников Управления федеральной почтовой связи Мурманской области. Работники почты получили заслуженные награды за высокий профессионализм и личный вклад в развитие предприятия. Среди них почётные грамоты и благодарности губернатора Мурманской области и Мурманской областной Думы. Были вручены благодарности генерального директора АО «Почта России», почетные грамоты макрорегиона Северо-Запад и благодарственные письма директора макрорегиона Северо-Запад.

Кроме этого, оператору по обработке и вводу данных Мурманского участка курьерской доставки УФПС Мурманской области Галине Роговой присвоено звание «Мастер связи» за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, за многолетний плодотворный труд. Благодарности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации за заслуги в развитии связи и многолетний добросовестный труд удостоена заместитель начальника отделения почтовой связи 184606 ЗАТО г. Североморск Анастасия Самородина.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, УФПС Мурманской области включает в себя 109 отделений почтовой связи и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в области – более 1 тысячи почтовых работников. Ежегодно УФПС Мурманской области принимает около 43 млн писем и счетов и обрабатывает почти 3 млн посылок.

Компания обслуживает более 61 тысячи подписчиков в Мурманской области, которым доставляется более 2 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодное количество транзакций, которые проходят через почту Мурманской области, составляет около 3 миллионов единиц (пенсии, платежи и переводы).

Фото: https://gov-murman.ru