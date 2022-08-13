Губернатор Андрей Чибис поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на торжественном мероприятии поздравил строителей с профессиональным праздником.

«Стройка - это жизнь, это развитие, это непросто, особенно на севере. Поздравляю ветеранов строительной отрасли. Спасибо за все, что сделано вашими руками в городе и области. Также поздравляю всех, кто находится на передовой строительного цикла, управленцев. Понимаю, какой это тяжелый труд. Сегодня мы являемся лидерами по промышленному строительству в стране. За эти три года более 100 объектов построены, отремонтированы и возвращены к жизни вашими руками. Сейчас мы приводим устаревшие объекты в порядок, ускоряем темпы жилищного строительства. Это наша точка роста. Каждый новый объект – это памятник при жизни», - акцентировал внимание губернатор и пожелал отраслевикам здоровья и сил на возведение новых объектов.

Работники строительной сферы вручили главе региона подарок и поблагодарили за теплые слова и чуткое отношение к профессиональному празднику, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://vk.com/chibis.andrey