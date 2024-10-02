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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.24 19:30

Губернатор Андрей Чибис поздравил студентов и преподавателей с Днём среднего профессионального образования

Сегодня в Мурманском индустриальном колледже состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню среднего профессионального образования. Студентов и преподавателей поздравили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и и.о. министра науки и образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Глава региона подчеркнул, что правительство Мурманской области уделяет особое внимание подготовке перспективных специалистов и создаёт необходимые условия для освоения современных и востребованных профессий.

«Прежде всего я хочу выразить слова благодарности преподавателям, которые готовят профессиональные кадры для работы на благо Мурманской области и всей страны. Мы активно развиваем систему среднего профессионального образования, вкладываем дополнительные средства, закупаем современное оборудование и видим реальный рост интереса к обучению в колледжах. Перед нами стоит важнейшая цель – создать необходимые условия для того, чтобы школы, колледжи, техникумы и университет Мурманской области готовили лучших специалистов для работы в Российской Арктике. Благодаря ответственной работе наших преподавателей и повышенному вниманию к системе СПО Мурманская область – среди лидеров по реализации программы «Профессионалитет», – сказал глава региона.

Также губернатор отметил, что ключевая задача регионального правительства – обеспечить максимальное соответствие образовательных программ и запросов потенциальных работодателей. Движущая сила Мурманской области – стремительно растущая экономика, которая нуждается в новых кадрах.

«Чтобы достичь поставленных целей, необходимо и дальше внедрять профориентацию в заполярные школы. К девятому классу ребята должны четко понимать, на кого пойти учиться и кем пойти работать здесь, в Мурманской области. Каждый колледж должен критическим взглядом оценить свои программы обучения и убедиться в том, он готовит будущих профессионалов по топ-20 специальностям, в которых нуждается наш регион. Экономика – главный заказчик кадров. Огромное спасибо промышленным партнёрам, которые вкладывают собственные средства на развитие образования и обеспечивают трудоустройством заполярных выпускников», – отметил Андрей Чибис.

Во время торжественного мероприятия также состоялась церемония награждения. Благодарственные письма и Благодарности губернатора Мурманской области получили коллективы колледжей-участников федеральной программы «Профессионалитет», предприятий-партнёров колледжей, а также работники системы СПО.

В завершение Андрей Чибис пожелал преподавателям и студентам заполярных колледжей творческих и профессиональных успехов, а также смелых достижений на благо Кольского Заполярья и всей страны.

«Не могу не отметить вас, талантливых сотрудников, работающих в системе среднего профессионального образования. Каждый день вы готовите тех, кто спасает жизни людей, воспитывает и учит маленьких северян, тех, кто обеспечивает работоспособность наших предприятий. Вы успешно справляетесь с этой задачей, а самое главное – в установленные сроки. Я благодарю вас за бесценный труд. Вы показываете нашим детям, что на Севере можно отлично учиться, получать стипендию, осваивать важные профессиональные навыки и успешно работать. В нашем регионе создаются все условия для того, чтобы ребята могли строить своё будущее. Искренне поздравляю с профессиональным праздником. Уверена, что вместе мы справимся со всеми вызовами. Системе среднего профессионального образования будет уделяться повышенное внимание – она была, есть и будет в стратегическом плане «На Севере – жить», – сказала и.о. министра науки и образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Также губернатор Андрей Чибис провел встречу со студентами-отличниками из разных образовательных учреждений Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, День среднего профессионального образования, который отмечается в России 2 октября, установлен указом Президента РФ 25 июля 2022 года, «в целях развития и популяризации среднего профессионального образования».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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