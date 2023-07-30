Губернатор Андрей Чибис поздравил воинов-североморцев и жителей Мурманской области с Днём Военно-морского флота

В Мурманской области, как и по всей стране, сегодня празднуют День Военно-морского флота. Губернатор Андрей Чибис поздравляет воинов-североморцев и жителей региона с праздником.

В Мурманской области, как и по всей стране, сегодня празднуют День Военно-морского флота. Губернатор Андрей Чибис поздравляет воинов-североморцев и жителей региона с праздником.

«Мы гордимся, что на территории нашей области базируется Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот – самый мощный флот нашей великой страны. Воины-североморцы успешно выполняют все поставленные задачи и в Мировом океане, и в рамках специальной военной операции. Мы гордимся доблестью и честью наших военнослужащих, и тем, как они действуют, выполняя задачи. С огромным уважением мы относимся к семьям, близким, всем тем, кто ждёт их дома, помогая им и переживая за них. Для нас большая честь помогать и заботиться о наших военнослужащих. Дорогие воины-североморцы, ветераны и семьи! Желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всем. Вы – наша гордость! С праздником, дорогие друзья, с Днём Военно-морского флота!», – сказал глава региона.

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456242380