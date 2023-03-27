Губернатор Андрей Чибис поздравил войска национальной гвардии с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии. С поздравительной речью, открывая оперативное совещание, обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Хочу поздравить наших росгвардейцов и выразить благодарность за их службу. Желаю успехов в выполнении всех задач, благополучия и здоровья. Отмечу, что наши бойцы эффективно и мужественно выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Выражаю особую благодарность за защиту и службу на благо Родины», – сказал глава региона.