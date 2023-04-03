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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 14:00

Губернатор Андрей Чибис поздравил юных северян с победами на всероссийских и межрегиональных соревнованиях

В ходе оперативного совещания правительства Мурманской области глава региона Андрей Чибис поздравил с победой делегацию Мурманской области, которая вновь завоевала большой научно-технологический кубок России в рамках российского этапа международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее». 

«Мурманскую область представили 47 обучающихся из Мурманска, Апатитов, Снежногорска, Оленегорска, Кировска, Североморска, Ковдорского округа, Кандалакшского района и Печенгского муниципального округа. Поздравляю ребят, научных руководителей и родителей наших талантливых северян. Прошу главам администраций обязательно принять необходимые меры для поощрения школьников, которые показали такой высокий результат, и подготовивших их педагогов», – подчеркнул губернатор.   

Форум «Шаг в будущее» – одно из крупнейших событий десятилетия «Науки и технологий», объявленного Президентом Владимиром Путиным. В мероприятии, приуроченном 135-летию со дня рождения русского авиаконструктора Андрея Туполева, приняли участие более 16 тысяч школьников и студентов из 65 субъектов Российской Федерации и 10 стран. Организатором форума является Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одна победа – за юными борцами из Кольского Заполярья. Воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва блестяще выступили на первенстве СЗФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. «Золото» соревнований завоевали Никита Качарава и Михаил Шелякин, «серебро» – у Святослава Минасяна. В июне спортсмены представят Мурманскую область на первенстве России в Республике Татарстан. 

Глава региона Андрей Чибис поздравил заполярных борцов и их тренеров.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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