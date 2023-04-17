Губернатор Андрей Чибис поздравил юных северян, ставших призерами Всероссийской олимпиады школьников

В этом году в Мурманской области четыре призёра Всероссийской олимпиады школьников, которые показали высокие результаты в пяти предметах. Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве ребят и их наставников поздравил губернатор Андрей Чибис.

Мурманский кадет Михаил Мелещенко вошёл в число призёров сразу по двум предметам – экономике и обществознанию. Педагогом-наставником юноши является учитель истории и обществознания Анастасия Дворникова.

Ученица 11 класса мурманской гимназии №2 Мария Шачина стала призёром всероссийской олимпиады по немецкому языку. Школьницу подготовила педагог-наставник, учитель гимназии №2 Алена Левцова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, блестящий результат по английскому языку показал десятиклассник Мурманского международного лицея Максим Галиуллин. Его педагог-наставник – учитель английского языка лицея Марина Онопа. Отметим, звание призёра заключительного этапа олимпиады Максим подтверждает второй год подряд.

Ученица 8 класса североморской гимназии №1 Есения Скорая стала призером олимпиады по физической культуре. Её подготовила Ольга Скорая – заместитель директора по воспитательной работе гимназии №1.

Губернатор поздравил призёров с высокими результатами и напомнил о реализуемых мерах поддержки для талантливой молодежи и их наставников.

«Юным северянам, которые достигли блестящих результатов, полагается региональная выплата в размере 150 тысяч рублей за каждое призовое место, их наставникам – по 100 тысяч рублей. Кроме того, победа или призёрство в заключительном этапе дает право на поступление без экзаменов в любой вуз страны по направлению, которое соответствует профилю олимпиады. Поздравляю ребят и благодарю учителей и родителей, которые смогли развить в ребятах интерес к различным предметам и добиться успеха в сложнейших испытаниях», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru