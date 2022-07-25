Губернатор Андрей Чибис поздравил заполярных спортсменов, успешно выступающих на первых международных Играх дружбы

Воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва представляют Мурманскую область на международных соревнованиях по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры дружбы» в Казани. В первый же день соревнований, участие в которых принимают сборные 16-ти стран, Павел завоевал серебряную медаль, вчера он вновь занял второе место уже в другой дисциплине. Елизавета – четвёртая на дистанции 100 и 50 метров брассом с личным рекордом в юниорском финале. Напомним, что Павел Самусенко также стал пятикратным победителем Открытого Кубка Республики Беларусь, проходившем с 29 июня по 2 июля.

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил спортсменов с успешным выступлением на состязаниях.

«Мы гордимся ребятами и желаем им новых успехов. Надеемся, что все больше северян будут становиться активными любителями или профессиональными спортсменами», – заключил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что поддержка профессиональных спортсменов – одна из важнейших задач областного правительства. Благодаря этому в Мурманской области уже появилась молодёжная хоккейная команда, увеличен размер денежных выплат по итогам года для спортсменов, занявших призовые места на различного рода соревнованиях, а также тренеров, которые их подготовили. Всё большее число заполярных спортсменов достойно представляют регион в составе национальных сборных.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/