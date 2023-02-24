Губернатор Андрей Чибис поздравил жителей Мурманской области с Днём защитника Отечества и принял участие в митинге

«Наши воины-северофлотцы обеспечивают стабильность и безопасность мира и защиту от ядерной войны. А также успешно выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Тем, кто на передовой, я, прежде всего, хочу пожелать удачи, воинской смекалки и, конечно же, Победы! Тем, кто сегодня на воде, под водой, в воздухе, – безопасного выполнения задач и возвращения домой. Вы для нас – настоящие Герои», – подчеркнул глава региона.

Вчера губернатор Андрей Чибис принял участие в митинге, посвящённом Дню защитника Отечества. Он состоялся у памятника советскому солдату-освободителю «Алёше». Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню у подножия монумента и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Глава региона подчеркнул, что в День защитника Отечества мы вспоминаем и чтим героев, тружеников и всех тех, кто освободил Родину и весь мир от фашизма в годы кровопролитной Великой Отечественной войны.

«Сегодня наши бойцы мужественно и отважно выполняют все задачи специальной военной операции. Особенно мы гордимся соединениями Северного флота, которые показывают героизм и отвагу. Они достойны поколения победителей. Мы гордимся теми, кто защитил Кольское Заполярье в ту страшную войну и сегодняшними героями, которые ежедневно обеспечивают безопасность нашей страны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил, что День защитника Отечества – праздник единения и сплочения всех россиян.

«Пока бьются наши сердца, мы будем помнить каждого, кто погиб, защищая Родину. И сегодня северяне стойко исполняют свой гражданский долг в соответствии с Конституцией Российской Федерации и указом Президента России. Горжусь тем, что все три наши соединения получают самую высокую оценку от руководства. Они справляются с самыми сложными задачами. Я понимаю, какому риску подвергаются наши воины, но они, как и наши предки, верны своей клятве защищать Родину любой ценой», – заключил Александр Моисеев.

В митинге также приняли участие представители законодательных органов власти, правоохранительных структур, общественных организаций.

Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, прошли вчера по всей Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в соответствии с приказом Министра обороны России Сергея Шойгу в 21.00 по местному времени состоялись артиллерийские салюты в городах-героях Москве, Мурманске, Волгограде, Керчи, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии. В столице Кольского Заполярья салют был запущен с площадки в районе Абрам-Мыса.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12455691@egNews