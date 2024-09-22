Губернатор Андрей Чибис поздравил жителей Полярного со 125-летием со дня основания города

В Полярном вчера состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 125-й годовщине со дня основания города воинской славы. Ключевым событием культурно-развлекательной программы стал праздничный концерт «Город доблести и славы», который посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона поздравил жителей города с юбилейной годовщиной и отметил, что Полярный имеет важнейшее стратегическое значение для развития и обеспечения безопасности Мурманской области.

«Для меня большая честь присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном празднованию юбилея Полярного – колыбели Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. Это город, где служат наши офицеры, живут их жены и дети, доблестно трудятся рабочие старейшего судоремонтного завода «10 СРЗ», которые поддерживают боевое состояние наших кораблей. Жители Полярного выполняют стратегически важные задачи в разных точках мирового океана, обеспечивают безопасность нашей страны, приближают победу в зоне специальной военной операции. Сегодня мы находимся в долгу перед предыдущими поколениями и всеми силами возрождаем город – реализуем множество мероприятий и проектов в рамках программы реновации ЗАТО, которую поддержал Президент России Владимир Путин. В этот день хочу пожелать жителям города бодрости духа при любых обстоятельствах. Я убеждён, что вместе мы сделаем всё возможное, чтобы гордиться Полярным так же, как и раньше», – подчеркнул глава региона.

Участниками торжественного мероприятия также стали представители администрации ЗАТО Александровск, военнослужащие Северного флота и другие почётные гости. В рамках официальной части состоялась церемония награждения – губернатор Андрей Чибис вручил главе администрации ЗАТО Александровск Ильясу Мазитову памятный адрес в связи со 125-летием города воинской славы Полярный. Ещё трем жителям города губернатор Андрей Чибис передал заслуженные награды – Почётные грамоты, а также удостоверение и медаль супружеской паре из Полярного, которые заключили брак в этот день 35 лет назад.

Глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов также поприветствовал участников праздничного мероприятия.

«Полярный – это люди. Те, кто жили в этом городе раньше, писали историю Полярного. Сегодня мы продолжаем эту работу, а спустя годы эстафету примет будущее поколение. Наша задача – выполнять эту задачу с большой любовью и самоотдачей, вписывать на страницы городской истории значимые события, которыми будут гордиться наши последователи», – обратился Ильяс Мазитов к участникам мероприятия.

В праздничную программу торжественного вечера вошла церемония чествования почётных граждан города Полярного. Удостоверение и нагрудной знак к почётному званию «Почётный гражданин ЗАТО Александровск» вручили Олегу Вербину. Кроме того, со сцены зрительного зала передали слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и Военно-морского флота.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, жителей Полярного со сцены Городского центра культуры «Север» поздравили первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, командующий Краснознаменной Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Олег Шастов.

Концертная программа продолжилась музыкальным выступлением Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/