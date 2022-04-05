Губернатор Андрей Чибис предложил Фонду содействия реформированию ЖКХ перераспределять средства тем регионам, которые готовы их принять

Губернатор Андрей Чибис вчера принял участие в заседании координационного штаба по повышению устойчивости развития экономики регионов в условиях санкций, которое провёл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жильё и городская среда», в регионах Северо-Запада реализуется программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как отметил Александр Гуцан, все запланированные мероприятия на 2019-2021 гг. регионами СЗФО выполнены полностью. Так, в Калининградской и Мурманской областях запланированные на 2022 год показатели уже за первые три месяца выполнены в полном объёме, в Новгородской области и Ненецком автономном округе приближаются к 100%. Санкт-Петербург выполнил в полном объеме целевые показатели 2019-2024 годов.

В текущем году утверждены правила предоставления Фондом ЖКХ финансирования на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением заёмного финансирования с использованием средств Фонда национального благосостояния. В Фонд содействия реформированию ЖКХ представлено 52 проекта от регионов Северо-Запада России.

Как сообщил Андрей Чибис, проекты Мурманской области также прошли одобрение, но после вынужденного перераспределения средств Минстроем РФ область недополучит значительную часть финансирования. Губернатор сделал предложение – средства, которые предполагалось выделить на проекты, которые не пройдут одобрения Фонда реформирования ЖКХ, перераспределять по выигравшим регионам.

«Обращаюсь с просьбой о поддержке в части распределения денежных средств по субъектам, которые готовы забрать их и реализовать проекты в сфере ЖКХ. Особенно по тем одобренным заявкам, которые уже есть, чтобы на них деньги пошли, в тот момент, когда лимиты будут выбраны или не выбраны другими регионами. Мы готовы реализовать все те проекты, на которые подавали заявки», - подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, высшие должностные лица доложили о мерах, принимаемых для сохранения стабильности в строительной отрасли, а также о реализации программ по поддержке рынка труда строительной сферы.

Фото: https://gov-murman.ru