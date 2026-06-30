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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.26 10:00

Губернатор Андрей Чибис предложил новую меру поддержки для выпускников-стобалльников

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поделился хорошей новостью. Стали известны результаты ЕГЭ ещё по двум предметам. Максимальные 100 баллов получили ещё 6 наших выпускников: 3 человека – по биологии и 3 – по информатике. По биологии стобалльниками стали Екатерина Солдатова и Александра Дьяченко из Мурманского политехнического лицея, а также Софья Ковалева из Мурманского международного лицея, которая стала четвертой мультистобалльницей в регионе. Ранее выпускница получила 100 баллов по химии. Высший результат по информатике получили Артём Шалгуев из школы №4 Ковдора, Ксения Залуцкая из школы №10 Кандалакши и Алёна Ермилова из школы №1 Видяево. Таким образом, если неделю назад у нас было 34 стобалльных результата, то сегодня их уже 40 у 36 выпускников.

«Мы ещё ждём результаты экзаменов, которые сдавались в резервные дни. За каждой такой цифрой – огромный труд самих ребят и, конечно, их родителей и наших замечательных педагогов. Хочу искренне всех поблагодарить и поздравить с тем, что в регионе растёт количестве хороших результатов по итогам ЕГЭ. Наша цель – постараться сделать так, чтобы наши высокобалльники, стобалльники либо оставались у нас учиться, либо возвращались жить и работать на Севере, получив образование за пределами Мурманской области», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, предложено выдавать сертификат на покупку жилья в размере 500 тысяч рублей, если будут учиться в Мурманском арктическом университете либо если заключат целевой договор на востребованную специальность с региональным работодателем, при этом учиться за пределами области.

«Прошу проект «Курс на Север» заняться этим вопросом с точки зрения фиксации взаимных обязательств. И отдельный пакет мер прошу проработать для тех, кто получил не 100 баллов, но тоже высокие баллы, чтобы у них был стимул либо учиться здесь, либо возвращаться после учёбы», – отметил глава региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570248/#&gid=1&pid=1

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