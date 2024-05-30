Губернатор Андрей Чибис предложил Президенту РФ Владимиру Путину обеспечить приоритетное финансирование нацпроектов в Арктике

Президент Владимир Путин 29 мая провёл расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития. Участие в нём принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведётся, конечно, не в кабинетах. Мы всегда с вами об этом говорим: она идёт на местах — в субъектах Федерации, в наших городах и посёлках. А это значит, что определяющую роль здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений и инициативы граждан», – сказал Владимир Путин, открывая заседание.

Глава Мурманской области обратился к президенту с предложением обеспечить приоритетное финансирование для арктических территорий в рамках реализации национальных проектов. Андрей Чибис подчеркнул, что это позволит обеспечить более комфортные условия жизни и увеличить население.

«Борьба за людей сейчас самое главное. Если мы не обеспечим опережающие работы в рамках национальных проектов на арктических территориях, то удержать эту планку будет невозможно. Прошу зафиксировать решение для Арктики по аналогии с Дальним Востоком, где это успешно работает, что проекты в рамках национальных целей развития, в том числе через мастер-планы, должны иметь определенные лимиты приоритетного финансирования. Это касается и темы здравоохранения, и аварийного жилья, и капитального ремонта с учётом той инфраструктуры», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё одним приоритетом, который необходимо зафиксировать, глава региона назвал развитие транспортной инфраструктуры Северного морского пути, включая стратегически важный проект – Мурманский транспортный узел.

Фото: https://gov-murman.ru