Губернатор Андрей Чибис предложил снизить ряд критериев для поддержки турбизнеса в Арктической зоне России

В Кировске 17 ноября состоялась встреча министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова и губернатора Андрея Чибиса с представителями заполярной туристической индустрии. В рамках мероприятия губернатор Андрей Чибис предложил главе Минэкономразвития снизить ряд критериев для поддержки турбизнеса в Арктической зоне России.

Глава Мурманской области поблагодарил Максима Решетникова и команду Министерства экономического развития Российской Федерации за взаимодействие и поддержку, которую получили проекты Кольского Заполярья. Напомним, при помощи федерального бюджета в регионе были открыты, в том числе, новые отели.

Губернатор также обратил внимание на то, что к регионам Арктической зоны должно быть особое отношение.

«Наше предложение – смягчить ряд критериев для регионов Арктической зоны с учётом специфики, а именно необходимости развития туристской инфраструктуры для местных жителей и создания новых рабочих мест не в промышленном секторе, что сделает нашу экономику более устойчивой и независимой от внешних факторов. Вместе с Минэкономразвития, с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики мы над этим вопросом поработаем, обсудим на рабочей группе в Госсовете по развитию Арктической зоны РФ», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на встрече предпринимательское сообщество интересовали различные вопросы. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подробно ответил на каждый из них, в том числе рассказал о действующих инструментах поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что в туризме, помимо интересных локаций, важны комфортные условия проживания, удобная и понятная логистика, качественная инфраструктура.

«Нам нужно развивать новые дестинации – это касается и летнего, и зимнего туризма. Первое, на чём мы сосредоточились, это вопрос, связанный с новыми местами размещений – гостиницы и санатории. Здесь у нас есть две основные крупные программы. Это модульные гостиницы, так называемые глэмпинги, и большие стационарные гостиницы, которые формируют новое качество номерного фонда. Также мы заложили абсолютно новое направление – это крупные детские парки развлечений и горнолыжные курорты. Начиная со следующего года четыре направления субсидирования будут объединены в «единую субсидию», которую мы отдаем регионам, а регионы сами внутри будут определять, куда вкладывать средства. Деньги будут распределены между регионами исходя из имеющегося туристического потенциала и заявки на его прирост», – подчеркнул Максим Решетников.

Фото: https://gov-murman.ru