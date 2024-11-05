Губернатор Андрей Чибис предложил убрать порог по транспортному налогу для многодетных семей

Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис внёс инициативу о внесении изменений в закон «О транспортом налоге» в части предоставления льгот для многодетных семей.

Сейчас многодетные семьи освобождаются от уплаты налога за один легковой автомобиль, мощность двигателя которого является наибольшей, но не превышает 300 лошадиных сил.

«Я предлагаю исключить этот порог. Расширение льготы позволит семьям снизить уровень собственных расходов и перераспределить средства семейного бюджета на наиболее насущные потребности. Отмечу, что для автомобилей, мощность которых выше 300 лошадиных сил, размер налога составляет около 50 тысяч рублей. Весомая для семей сумма, и я уверен, что депутаты Мурманской областной Думы поддержат нашу инициативу, которая будет внесена на рассмотрение в ближайшее время», – сказал Андрей Чибис.

В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении вопроса принял участие председатель Думы Сергей Дубовой, который отметил, что социальные статьи расходов остаются приоритетом сформированного регионального бюджета, который планируется к рассмотрению в Думе. Поддержка семей с детьми было и остается важным направлением деятельности власти.