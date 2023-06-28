Губернатор Андрей Чибис представил инвестпотенциал Мурманской области дипломатам из 16 иностранных государств

В рамках рабочего ужина с дипломатами из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии глава региона Андрей Чибис представил инвестпотенциал Мурманской области. В мероприятии также приняли участие посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, представителей крупных компаний, осуществляющих деятельность в АЗРФ.

«От имени Мурманской области и регионального правительства приветствую в Кольском Заполярье. Думаю, что по итогам вашей поездки мы найдем новые точки взаимного роста и ниши для сотрудничества. Со своей стороны, мы окажем необходимую поддержку бизнес-проектам, которые будут полезны для развития Мурманской области», – поприветствовал гостей Андрей Чибис.

Среди преимуществ региона губернатор выделил прямой доступ в Мировой океан и на трассы Севморпути без прохождения международных проливов, близость к Санкт-Петербургу и Москве, глубоководный незамерзающий порт, развитую систему автодорог и железнодорожных путей.

«Порт Мурманск – базовый для Северного морского пути, объем перевалки по итогам прошлого года превысил 56 млн тонн. Несмотря на все ограничения и санкционное давление он входит в пятерку самых крупных портов России по объему перевалки. Кроме того, для развития нашего логистического потенциала при поддержке Президента России Владимира Путина и федерального правительства мы реализуем проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». До 2030 года ожидается увеличить объём грузоперевалки до 80 млн тонн. МТУ, новый порт «Лавна» в активной стадии строительства, готовность ключевых объектов более 80%, запуск рабочего движение запланирован на конец текущего года», – отметил Андрей Чибис.

Андрей Чибис подчеркнул, что на территории региона активно развиваются стратегические проекты: строительство терминала по перевалке минеральных удобрений «Тулома», создание контейнерного терминала и множество других. Ещё одна важная составляющая экономики Мурманской области – ресурсная база. Губернатор также отметил, что в Кольском Заполярье сосредоточены большие запасы редкоземельных запасов. Так, 50% запасов лития России находятся на территории региона. В этом году приступили к разработке двух литиевых месторождений. Губернатор подчеркнул, что компании Мурманской области продолжают инвестировать в развитие месторождений.

«Ещё один важнейший проект – газификация региона, ведётся работа по проектированию газопровода. В рамках Петербургского международного экономического форума с руководителем «Газпрома» подписали соответствующее соглашение. Газификация позволят разместить на нашей территории производство сжиженного природного газа. Такие проекты уже публично объявлены компанией «НОВАТЭК», – сказал губернатор.

Ещё одна важная сфера в экономике Мурманской области – рыбопромышленный комплекс.

«У нас работает 150 компаний, 7,5 тысячи работников, активно развивается аквакультура. Наши компании инвестируют в развитие мощностей. В активной стадии реализации терминал «Ударник» с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции», – отметил глава региона.

Андрей Чибис выделил ещё один важнейший фактор развития – электроэнергия.

«У нас есть необходимый резерв мощности для размещения новых производств, 60% электричества вырабатывает Кольская АЭС, планируется, что к 2035 году будет создана совершенно новая станция взамен действующей. Также в начале года мы ввели уникальный проект – ветропарк, который вырабатывает электроэнергию и транзитом отправляет в единую энергосистему нашей страны», – рассказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что Мурманская область – лидер по количеству резидентов в Арктической зоне.

Один из важнейших проектов, который реализуется на территории региона, – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК», который является якорным резидентом ТОР «Столица Арктики».

Отдельно Андрей Чибис выделил образование и подготовку кадров для Арктики.

«Ещё одна точка роста – развитие туризма. У нас можно отдыхать круглогодично. Каждый сезон привлекателен для разных категорий туристов, поток стабилен. В прошлом году нас посетили 540 тысяч гостей. Это только те, которые остановились в гостинице более трех суток, фактически их, конечно, больше. Туризм – это сильный сегмент для развития нашей экономики, мы вкладываемся в инфраструктуру, появляются новые проекты и маршруты. Портрет нашего туриста – молодой, активный человек, который интересуется уникальной северной природой с характером», – заключил глава региона.

Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуана Хенаро Дель Кампо Родригеса отметил, что у Мурманской области масштабный потенциал и развитая инфраструктура. Он выразил уверенность, что инвесторы со всего мира заинтересуются нашим стратегическим регионом.

Чрезвычайный и полномочный посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра отметил, что участие в такой познавательной поездке по важнейшему региону Арктической зоны – большая честь. Он подчеркнул, что Россия активно участвует в Арктическом совете и выделил важность Арктики для развития всего мира.

Чрезвычайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мехиас выразил уверенность в установлении связей для взаимодействия с Мурманской областью.

В рамках рабочей поездки послы посетят производственные площадки российских предприятий, ознакомятся с основными достопримечательностями города Мурманска, побывают в посёлках Рыбачий и Мурмаши. Мероприятие пройдёт в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Оператор событий председательства – Фонд «Росконгресс».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, деловая программа включает визиты дипломатов в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), штаб морских операций ФГУП «Атомфлот» и филиал ГМК «Норильский Никель».

Россия являлась председательствующей стороной в Арктическом совете в период с 2021 по 2023 гг. Полномочия председателя были переданы Норвегии в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая в Салехарде. Всего в рамках председательства состоялись около 90 различных мероприятий: форумы, конференции, круглые столы, чемпионаты, фестивали и спортивные соревнования. События проходили во всех девяти регионах Арктической зоны РФ. Мероприятия были разделены на 11 тематических блоков, охвативших все перспективные направления развития территорий северных широт. План председательства в Арктическом совете с самого начала был рассчитан до августа 2023 года, поэтому российская сторона проведет еще ряд мероприятий, призванных содействовать социально-экономическому развитию, сохранению экологии северных широт и научному изучению Арктики.

Фото: https://gov-murman.ru