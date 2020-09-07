Сегодня, открывая оперативное совещание губернатор Андрей Чибис представил новых людей в команде правительства Мурманской области.

Так, Александр Мысин назначен на должность руководителя автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию жилищного строительства Мурманской области».

Как отметил губернатор, отдельная задача центра – появление большего количества комфортного жилья на территории Мурманской области, в том числе она касается по размещения военных.

«В пятницу обсуждали этот вопрос с руководителем корпорации ДОМ.РФ, Виталием Викторовичем Мутко, и для того, чтобы у нас был контрагент на территории Мурманской области, который все эти задачи реализует, Центр содействия жилищному строительству создан, руководитель назначен», – акцентировал внимание на задачах губернатор.

На должность начальника государственного областного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Мурманской области» назначен Максим Длужневский. Губернатор выразил надежду, что с учётом опыта работы, новый руководитель уделит должное внимание решению принципиальных задач в экспертизе проектов.

Директором Корпорации развития Мурманской области стала Светлана Панфилова. Ранее Светлана Анатольевна в корпорации была руководителем проектов. До 2018 года работала в Кандалакшском морском торговом порту.

«Всем, кто сегодня приступает к работе, желаю удачи! Прошу оказывать поддержку новым членам команды», – сказал губернатор, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.