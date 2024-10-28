Губернатор Андрей Чибис представил новый состав правительства Мурманской области

Сегодня губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания представил новый состав правительства Мурманской области.

Так, первый вице-губернатор Оксана Демченко, утвержденная в должности Мурманской областной Думой ещё в сентябре, продолжит курировать Министерство внутренней политики. Планируется, что внутпол вместо Анны Головиной возглавит Эвелина Макарова, руководившая в последнее время региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия». Также под кураторством Оксаны Демченко будет комитет молодёжной политики, комитет по конкурентной политике, переходит региональное Министерство финансов. Руководители этого блока – Михаил Селезнев, Алексей Коптев, Мария Чернышева сохраняют свои должности.

Заместителем губернатора – руководителем аппарата правительства Мурманской области ещё в сентябре назначена Надежда Аксёнова. Заместителем губернатора – министром региональной безопасности остаётся Артём Долгов.

Заместителем губернатора, курирующим Министерство градостроительства и благоустройства, а также Министерство цифрового развития становится Ольга Вовк. Руководителем Минцифры остается Елена Семенова, Минград возглавит Элина Парамонова. Ранее она руководила Агентством территориального развития Мурманской области, кроме того, имеет опыт работы в двух федеральных ведомствах – в Министерстве экономического развития Российской Федерации, и Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Анна Головина станет заместителем губернатора и будет курировать Министерство образования и науки, оно остается под руководством Дианы Кузнецовой, Министерство культуры, где кресло министра сохранит Ольга Обухова, и Министерство спорта во главе со Светланой Наумовой.

Заместителем губернатора – министром энергетики и ЖКХ Мурманской области становится Алла Истомина. С 2020 года она была генеральным директором ресурсоснабжающей организации «Мурманэнергосбыт», кроме того, в сентябре 2021 года избрана депутатом Мурманской областной Думы седьмого созыва. Произойдёт объединение министерств – энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного и строительного надзора. Также Алла Павловна будет курировать Министерство строительства под руководством Алексея Грачикова и комитет по тарифному регулированию во главе с Еленой Стуковой.

Ксения Зинатуллина становится заместителем губернатора – министром юстиции Мурманской области. В её блоке, соответственно, региональный Минюст, а также – Министерство имущественных отношений, которое возглавляет Виктория Минкина и Минприроды под руководством Зинаиды Середы.

Ещё одним заместителем губернатора становится Светлана Панфилова, она же сохраняет за собой пост министра развития Арктики и экономики. А само министерство помимо уже известных сфер также объединит в себе туризм и заберет от Минприроды функции в сфере рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов. Кроме того, в блок под кураторство Светланы Панфиловой переходит комитет по ветеринарии. Его по-прежнему возглавляет Алексей Касаткин.

Заместителем губернатора – министром транспорта становится Юлия Полиэктова. Как вице-губернатор она остаётся руководителем Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Дмитрий Панычев сохраняет за собой должность вице-губернатора – министра здравоохранения Мурманской области. И под его кураторство переходит также региональное Министерство труда и социального развития, руководителем которого остаётся Сергей Мякишев. Кроме того, вопросы заботы о ветеранах СВО и их семьях переходят под руководство Дмитрия Панычева.

Несколько ведомств остаются в прямом подчинении у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса – это Министерство информационной политики, которым продолжит руководить Ольга Степакова, комитет по реализации антикоррупционной политики под руководством Михаила Пшеничного, Министерство региональной безопасности (в части организации деятельности аппарата антитеррористической комиссии в Мурманской области) и комитет государственного и финансового контроля.

Его возглавит Екатерина Вигандт, которая работала заместителем министра здравоохранения, а в этом году перешла на работу на должность заместителя министра в региональный минфин.

Таким образом, состав правительства Мурманской области сохранен на 90%, большинство в ней – северяне, знакомые многим жителям региона. Кроме того, отметим, что в правительстве региона сократилось число заместителей губернатора и общий состав руководителей. Запущен важный сейчас процесс – повышение эффективности управления.

Как отметил губернатор, за прошедшие пять лет удалось набрать хорошие темпы в развитии региона по всем направлениям. И выразил благодарность всем членам команды, которые вместе работали и жили 24/7 для того, чтобы регион менялся к лучшему и это несмотря на пандемию коронавируса, несмотря на санкции и другие вызовы.

«Спасибо за это каждому! Сейчас перед нами стоит огромное количество задач: реализация национальных проектов, продолжение реализации стратегического плана «На Севере жить», который включает в себя абсолютно все сферы для развития и повышения качества жизни в Мурманской области, реализация задач стоящих в рамках опорных населенных пунктов Мурманской области, масштабная реализация программы по реновации ЗАТО, реализация масштабных экономических проектов, поддержка наших бойцов и их семей и многое другое. И всё это в непростых условиях санкционного давления», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завершая представление нового состава правительства, глава региона подчеркнул, что сейчас задачи – не только не сбавлять темпы, но и совершать прорывы, чтобы Мурманская область становилась ещё мощнее и комфортнее для северян и всех, кто будет переезжать, работать и жить здесь, чтобы вносить вклад в наш Север.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/