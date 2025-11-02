С любовью к братьям нашим меньшим: кота Наруто приютили в полицейском участке Чили, а саудовский инженер построил дом-улейДлинные выходные в ноябре: каждый девятый планирует продлить отдых
Губернатор Андрей Чибис представил потенциал Мурманской области на заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству

1 ноября в Пекине состоялось заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В состав российской делегации под руководством первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова вошёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов и дальнейшие шаги по расширению международной кооперации. Заседание прошло в преддверии 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Денис Мантуров отметил, что за последние четыре года объём двусторонней торговли вырос более чем в два раза, до 245 млрд долларов. В декабре этого года должно вступить в силу обновлённое межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что позволит ускорить разрешительные процедуры при осуществлении инвестиций и улучшить защиту прав инвесторов.

«Сегодня в фокусе внимания МПК портфель проектов на общую сумму более 200 млрд долларов. Больше половины этой суммы приходится на 63 значимых проекта, из которых 46 уже находятся в практической стадии реализации. Речь преимущественно идёт об инициативах развития транспортно-логистической инфраструктуры, металлургии, химии, машиностроения, лесной промышленности, аграрного сектора и торговой сферы. Важно, что этот список постоянно расширяется. В текущем году в него включены новые инициативы – по производству автомобильной техники в трёх российских регионах и глинозёма в китайской провинции Хэбэй», – сообщил первый вице-премьер.

Глава региона рассказал о развитии Мурманской области и о реализации на территории стратегически значимых арктических проектов. Губернатор подчеркнул, что Китай входит в число крупнейших торговых партнёров Мурманской области: за последние 5 лет торговый оборот увеличился в 7,2 раза. Главные направления экспорта – никель и изделия из него, рыба и морепродукты, железорудный концентрат, импортируются техника, оборудование и металлы. В прошлом году Мурманскую область посетили 26 тысяч китайских туристов, это треть всего иностранного турпотока.

«Мурманская область – флагман развития Российской Арктики, а Мурманск – арктическая столица, это отметил Президент России Владимир Владимирович Путин. У нас действует преференциальный режим Арктической зоны РФ – это набор налоговых льгот для инвестиционных проектов, различные преференции и возможность создания свободной таможенной зоны. Активно развиваются проекты, связанные с Трансарктическим транспортным коридором – самой короткой и удобной круглогодичной артерией для доставки грузов, Северным морским путём. Здесь есть наша общая заинтересованность с китайскими партнёрами. Мурманск – ключевой глубоководный незамерзающий порт, обеспечивающий этот маршрут. Он имеет прямой выход в Мировой океан, что исключает риски негативных действий недружественных стран. У нас базируется уникальный ледокольный флот, который обеспечивает бесперебойную навигацию. Для выработки инициатив по развитию маршрута президент создал специальную комиссию Государственного совета, которая работает под моим руководством, а также дал ряд поручений по масштабному увеличению имеющихся мощностей», – отметил Андрей Чибис.

В том числе ведётся работа по развитию Мурманского транспортного узла и расширению провозной способности к порту. Уже в 2026 году она вырастет до 45 млн тонн в год. К 2030 году мощность порта станет в 3 раза больше, что стимулирует рост перевозок по Севморпути. В этом году запущен один из крупнейших в стране портов по перевалке угля – Морской торговый порт «Лавна», его объём перевалки 18 млн тонн в год. Построена новая ветка железной дороги с мостовой инфраструктурой. Также регион готовится стать новым центром судостроения и судоремонта, уже реализуется ряд проектов. Большое внимание в Мурманской области уделяют и профильному морскому образованию: соответствующие компетенции и инфраструктура развиваются на базе Мурманского арктического университета при поддержке индустриальных партнеров, создается кампус мирового уровня, уже начал работу Береговой учебно-тренажерный центр для подготовки экипажей морских судов.

Все это позволяет наращивать грузооборот и открывает широкие возможности для реализации новых портовых проектов и сотрудничества в разных сферах.

«Крупные компании в сфере контейнерных перевозок и портовые операторы проявляют большой интерес к порту Мурманск. В сентябре мы подписали соответствующее соглашение по развитию контейнерных перевозок и развитию инфраструктуры с китайской компанией «New New Shipping Line». Сейчас активно подбираем площадку в порту Мурманск для реализации проектов», – сообщил Андрей Чибис.

Он отметил, что наша портовая инфраструктура позволяет принимать суда класса «Capesize», а также удобство Мурманска для расположения бондовых складов. Кроме того, уже началась реализация проекта многофункционального перевалочного комплекса для грузов Республики Беларусь с отправкой по СМП. В перспективе это новый логистический маршрут, который не только позволит экспортировать белорусские товары, но и импортировать в республику грузы из Китая и сократит сроки доставки, увеличит объёмы и безопасность перевозок.

 

 

Последние комментарии

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
