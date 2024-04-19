Губернатор Андрей Чибис представил президенту Владимиру Путину уникальные проекты Мурманской области, которые можно тиражировать на другие регионы

В ходе вчерашнего доклада президенту Владимиру Путину губернатор Андрей Чибис акцентировал внимание на ряде уникальных проектов, которые реализуются на территории Мурманской области и могут быть тиражированы на все субъекты Российской Федерации.

Проекты запущены в рамках регионального плана развития «На Севере – жить».

«Это и пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», где с детьми занимаются, а мамы в этот момент могут обратиться за консультациями к специалистам. В здравоохранении мы запустили программу бесплатной витаминизации населения. Она пользуется у нас на Крайнем Севере большой популярностью: тестирование прямо на месте, в торговом центре, в случае выявления дефицита – выдают витамин. Также это программа «Арктическая школа», когда дети сами выбирают пространства, которые надо обновить в школе и детсаду, как они должны выглядеть», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона отметил сеть молодёжных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ».

«Они бесплатны для посещения, чтобы ребята могли чувствовать себя комфортно, особенно с учётом нашего климата. В них можно и спортом заниматься в самых современных условиях, и различные проекты реализовывать», – сообщил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru