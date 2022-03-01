Губернатор Андрей Чибис пригласил северян на церемонию открытия 87-й Полярной Олимпиады

Уже в эту субботу, 5 марта, в столице Кольского Заполярья будет зажжен огонь 87-го традиционного международного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся. Губернатор Андрей Чибис пригласил северян посетить церемонию открытия главного спортивного события Мурманской области.

«В рамках праздничной программы состоится в том числе световое и лазерное шоу. Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом открытии в субботу в 19 часов. Приходите, будет интересно!» - подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также напомнил, что с 28 февраля все спортивные соревнования в регионе можно проводить с участием зрителей. Для посещения состязаний в закрытых помещениях продолжают действовать правила об обязательном предъявлении QR-кода или альтернативного документа: о полном курсе вакцинации от COVID-19, или о перенесённом не более шести месяцев назад заболевании, или о наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 48 часов до соревнования.