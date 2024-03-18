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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.24 14:30

Губернатор Андрей Чибис пригласил северян на «Крымскую весну»

Сегодня, 18 марта, отмечается десятая годовщина воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией. Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с этой датой и пригласил всех желающих на праздничный митинг-концерт, посвящённый этому событию.

«Значимость этого события сложно переоценить не только для крымчан и севастопольцев, но и для всех россиян. Каждый год – это действительно большой праздник для всех нас. Сегодня в 17.00 в сквере на улице Ленинградская в Мурманске состоится праздничный концерт. Приглашаю всех мурманчан и гостей города присоединиться», – сказал Андрей Чибис.

Сегодня торжественные мероприятия и праздничные гулянья также пройдут в муниципалитетах Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего к десятой годовщине воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией в Кольском Заполярье приурочено более 70 мероприятий, которые уже идут и продлятся до 20 марта.

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