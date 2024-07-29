Губернатор Андрей Чибис пригласил северян посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», прибывающий сразу в три города региона

«Поезд Победы» вновь прибывает в Мурманскую область. И, что очень важно, второй год подряд состав совершит остановки сразу в трёх городах региона: Мурманске, Апатитах и Кандалакше», – подчеркнул глава региона на оперативном совещании.

Губернатор напомнил, что в прошлом году посетителями уникальной экспозиции стали более 7 тысяч северян. В этом году со 2 по 4 августа состав будет доступен для посещения в Мурманске, 5 и 6 августа – в Апатитах, а 7 и 8 августа – в Кандалакше.

«С прошлого года уникальный музейно-выставочный проект дополнен новым вагоном о трёх военных трибуналах над нацистами: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах. Это первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в движущемся поезде», – подытожил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат». «Поезд Победы» воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Состав находится в пути уже пятый год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтёры Победы». С 2020 года инсталляцию посетило свыше 1 млн жителей России и Беларуси, поезд преодолел около 180 тысяч километров, побывал в 216 городах, в том числе неоднократно – в Мурманской области.

Посещение поезда возможно только по билетам, которые можно получить бесплатно на официальном сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация будет открываться за сутки до даты прибытия поезда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/