Губернатор Андрей Чибис пригласил северян присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания» 22 июня

Глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания напомнил, какие события пройдут в Мурманской области 22 июня, в День памяти и скорби.

«22 июня для нашей страны – это неизменно чувствительный для всех нас День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов наших соотечественников. Как и каждый год, в 4 часа утра – время, когда прогремели первые взрывы, в этот день мы зажжем свечи памяти. Также Мурманская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания», которая начнется в этот день в 12 часов 15 минут по московскому времени. 81 год назад в это время в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор пригласил жителей Мурманской области, компании и организации региона присоединиться к акции «Минута молчания».

«Приглашаю жителей и организации региона поддержать акцию. На одну минуту по всей стране остановятся процессы: замрет работа на предприятиях, где технологический цикл позволяет это сделать, остановится транспорт, прервется вещание радио и телеканалов, в память о тех, кто защищал нашу Родину и пал жертвой кровопролитной войны», – обратился к северянам глава региона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/