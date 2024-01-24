Плюсы аренды студии в КазаниВ Мурманске будет дан старт уникальной экспедиции, проводимой по поручению Президента России Владимира Путина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис примет участие в мероприятиях Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке «Россия»

24 января на выставке «Россия» на ВДНХ пройдёт День Дальнего Востока и Арктики, участие в котором примет губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках события состоятся экспертные сессии, дискуссии и лекции, посвящённые стратегически важным регионам нашей страны, развитие которых определено Президентом России Владимиром Путиным.

Старт мероприятию дадут зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители федеральных органов власти, губернаторы регионов ДФО и АЗРФ, руководители крупнейших компаний, реализующих инвестиционные проекты в различных отраслях. В рамках церемонии открытия Андрей Чибис выступит с докладом.

На пленарном заседании «Дальний Восток и Арктика – будущее России» с участием главы региона, а также на экспертных сессиях спикеры обсудят достижения и развитие локомотивных отраслей: добычи полезных ископаемых, рыбного промысла, логистики, нефтегазохимии, строительства, туризма, космоса и Северного морского пути.

Кроме того, на ВДНХ будут подписаны соглашения о реализации новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Так, будет подписано соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Хибинской тепловой компанией.

В течение дня на ВДНХ пройдут тематические экспертные сессии и круглые столы о развитии предпринимательства, туризма, логистики, городской инфраструктуры, экологии. Состоятся встречи с известными дальневосточниками и северянами в формате открытых диалогов. Например, первая в мире женщина-штурман атомного ледокола Диана Киджи расскажет о плавании во льдах, встречах с белыми медведями и работе в высоких широтах.

Для гостей выставки будут организованы дегустации и кулинарные мастер-классы, рецептами блюд с посетителями поделятся лучшие шеф-повара и рестораторы Мурманской области. Участники мероприятия смогут познакомиться с изысками арктической кухни: туристический комплекс «Териберский берег» проведёт дегустацию копчёных крыльев ската и зубатки свежего и горячего копчения, рестобаром Арктической кухни «Ягельsky» будет презентованы блюда «Ягель ёж» и «Беломорская чушь на хлебе», мобильная Арктической кухня «Mr.Black» проведёт мастер-класс по домашней засолке семги.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для посетителей подготовлена насыщенная концертная программа: Ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, Оркестр бурятских народных инструментов Национального театра песни и танца «Амар сайн», другие музыкальные коллективы дальневосточных и арктических регионов.

Мероприятия Дня Дальнего Востока и Арктики пройдут в павильоне 75, на Единой дальневосточной экспозиции «Мы – Дальний Восток», стендах регионов, других площадках выставки.

Онлайн-трансляция пленарного заседания «Дальний Восток и Арктика – будущее России».

В завершении Дня Дальнего Востока и Арктики на главной сцене выставки «Россия» у фонтана «Дружба народов» состоится праздничный концерт с участием дальневосточных и арктических музыкальных коллективов.

 

Фото (Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики): https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Давид Осипович
20.01.24 22:06
Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...
Комментарий к новости:Первый зампреда комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на встрече с губернатором Андреем Чибисом высоко оценил развитие нашего региона
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Неизвестный». Художественный сериал, 22 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стали известны профессии, представителям которых предлагают самую высокую и самую низкую зарплаты в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо снижаются, рубль лёг в боковик-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика