Губернатор Андрей Чибис примет участие в мероприятиях Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке «Россия»

24 января на выставке «Россия» на ВДНХ пройдёт День Дальнего Востока и Арктики, участие в котором примет губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках события состоятся экспертные сессии, дискуссии и лекции, посвящённые стратегически важным регионам нашей страны, развитие которых определено Президентом России Владимиром Путиным.

Старт мероприятию дадут зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители федеральных органов власти, губернаторы регионов ДФО и АЗРФ, руководители крупнейших компаний, реализующих инвестиционные проекты в различных отраслях. В рамках церемонии открытия Андрей Чибис выступит с докладом.

На пленарном заседании «Дальний Восток и Арктика – будущее России» с участием главы региона, а также на экспертных сессиях спикеры обсудят достижения и развитие локомотивных отраслей: добычи полезных ископаемых, рыбного промысла, логистики, нефтегазохимии, строительства, туризма, космоса и Северного морского пути.

Кроме того, на ВДНХ будут подписаны соглашения о реализации новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Так, будет подписано соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Хибинской тепловой компанией.

В течение дня на ВДНХ пройдут тематические экспертные сессии и круглые столы о развитии предпринимательства, туризма, логистики, городской инфраструктуры, экологии. Состоятся встречи с известными дальневосточниками и северянами в формате открытых диалогов. Например, первая в мире женщина-штурман атомного ледокола Диана Киджи расскажет о плавании во льдах, встречах с белыми медведями и работе в высоких широтах.

Для гостей выставки будут организованы дегустации и кулинарные мастер-классы, рецептами блюд с посетителями поделятся лучшие шеф-повара и рестораторы Мурманской области. Участники мероприятия смогут познакомиться с изысками арктической кухни: туристический комплекс «Териберский берег» проведёт дегустацию копчёных крыльев ската и зубатки свежего и горячего копчения, рестобаром Арктической кухни «Ягельsky» будет презентованы блюда «Ягель ёж» и «Беломорская чушь на хлебе», мобильная Арктической кухня «Mr.Black» проведёт мастер-класс по домашней засолке семги.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для посетителей подготовлена насыщенная концертная программа: Ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, Оркестр бурятских народных инструментов Национального театра песни и танца «Амар сайн», другие музыкальные коллективы дальневосточных и арктических регионов.

Мероприятия Дня Дальнего Востока и Арктики пройдут в павильоне 75, на Единой дальневосточной экспозиции «Мы – Дальний Восток», стендах регионов, других площадках выставки.

Онлайн-трансляция пленарного заседания «Дальний Восток и Арктика – будущее России».

В завершении Дня Дальнего Востока и Арктики на главной сцене выставки «Россия» у фонтана «Дружба народов» состоится праздничный концерт с участием дальневосточных и арктических музыкальных коллективов.

Фото (Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики): https://gov-murman.ru