Губернатор Андрей Чибис принимает участие в мероприятиях рабочей поездки Председателя Госдумы Вячеслава Володина

Сегодня в рабочей поездке в Мурманской области находится gредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин, лидеры думских фракций и председатели профильных комитетов проведут выездное заседание Совета Госдумы, на котором обсудят меры по поддержке отечественной промышленности, энергетики, укрепления технологического суверенитета и внедрения инноваций.

В выездном рабочем совещании примут участие первые заместители председателя Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников, заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков, руководители фракций Владимир Васильев («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Алексей Нечаев («Новые люди»), председатели комитетов по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, по энергетике Павел Завальный, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, по экономической политике Максим Топилин, по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский, член Комитета по обороне Татьяна Кусайко.

Также в рамках визита Вячеслав Володин посетит одно из промышленных предприятий региона и проведёт двустороннюю встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru