Губернатор Андрей Чибис принял участие в 62-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В Мурманске проходит 62-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В рамках мероприятия губернатор Андрей Чибис принял участие в пленарном заседании.

«Сегодня мы обсудим практики решения тех вопросов, которые возникают каждый день. Региональное правительство плотно взаимодействует с областной Думой. Я благодарен парламентариям за то, что все важнейшие для людей решения, принимаются быстро и взвешено. Именно от слаженности зависит наша эффективность», – подчеркнул губернатор в приветственном слове.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области большое внимание уделяется социально-экономическому благополучию людей. Бюджет региона входит в топ-20 рейтинга социально ориентированных расходов консолидированного бюджета. В 2021 году Кольское Заполярье заняло девятое место по уровню материального благополучия в стране.

Помимо доходов, людям необходимо создать высокий уровень качества жизни, особенно с учетом сложных климатических условий. Областное правительство активно инвестирует в благоустройство и развитие населенных пунктов. Создаются и обновляются пространства для юных и молодых северян. Например, открываются новые пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.SPORT», модельные библиотеки, образовательные центры. Успешно реализуется программа «Arctic schools». В этом году в рамках проекта удалось модернизировать 100 пространств в школах и детских садах региона. Все изменения происходили с учетом пожелания детей и педагогов. Таким образом, у юных северян появляется масса возможностей для самореализации с самого детства.

Важное направление – взаимодействие с Северным флотом по запуску программы реновации ЗАТО. Проект получил федеральную поддержку, в том числе со стороны Президента России Владимира Путина.

Изменения становятся возможными благодаря экономическому росту и инвестпотенциалу региона.

Важнейший проект – мурманский транспортный узел. В рамках него реализуется строительство порта «Лавна», который увеличит объемы перевалки грузов и станет ещё одним драйвером развития. Глава региона заметил, что санкционное давления и ограничения, только дают новые стимулы. Так, областное правительство ведет соответствующую работу с государственной транспортной лизинговой компании по вопросам модернизации сферы судоремонта.

Еще одно преимущество Мурманской области – богатая минерально-сырьевая база. Доля региона в общероссийском производстве: 100% апатитового, нефелинового, лопаритового концентрата и 95% никеля. Среди новых направлений: экспорт лития. Он дает новый стимул для внутреннего производства, что особенно важно в условиях экономического давления. Еще один важнейший проект – газификация региона, который также поддержан Владимиром Путиным. ПАО «Газпром» уже приступил к проектированию. Газификация не только привлечет большой объем инвестиций, но и создаст новые рабочие места, снизит платежи населения, исключит использование видов топлива, неблагоприятно влияющих на окружающую среду.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что в регионе постоянно ведется работа по оценке рисков, чтобы оперативно реагировать на все ситуации, возникающие в новых экономических условиях.

«Мы точечно работаем с компаниями и принимаем все необходимые меры, чтобы производства продолжали жить. Принимая решения по экономической и социальной сферам, мы сегментировано смотрим на доходы семей, настраивая необходимые меры поддержки. Динамика экономического роста получила толчок благодаря трем режимам: АЗРФ, ТОР «Столица Арктики», региональной политике по снижению налогов на малый бизнес. Главное, что мы видим рост и развитие, новые рабочие места и инвестиции, улучшения качества жизни», – отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru