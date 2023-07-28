Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии открытия «СОПКИ.СПОРТ» в Терском районе

Губернатор Мурманской области принял участие в открытии молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ» в Умбе. Также Андрей Чибис осмотрел новый центр и пообщался с посетителями.

Помещение площадью почти 280 кв. метров расположено на первом этаже одного из корпусов школы. Рядом в этом же здании находится молодёжное пространство «СОПКИ».

Современный спортивный зал оборудован различными тренажёрами практически на любой вкус: тут есть кардио- и силовые тренажёры, наборы гирь и гантелей, грифы и другие спортивные инструменты и инвентарь.

«Получается всё, как мы и хотели, даже немножко лучше. Сначала «СОПКИ» были молодёжным проектом. Мы вытащили молодёжь, особенно маленьких населённых пунктов, из подъездов и остановок в более тёплые пространства, где они чувствуют себя комфортно. Этот проект для спорта. А когда «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ» рядом, то эффект получается вообще очень хороший. Тут всё достойно: качественное новое оборудование, стильно. Я очень доволен, что и в Умбе у нас такое пространство появилось. Очевидно совершенно, что оно будет пользоваться большой популярностью», – прокомментировал Андрей Чибис и отметил, что системную работу по созданию «СОПОК» оценил во время своего визита в Мурманскую область и Президент России Владимир Путин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «СОПКИ.СПОРТ» – это современные пространства, оформленные в едином стиле, которые создаются в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках регионального плана «На Севере – жить» и государственной программы Мурманской области «Физическая культура и спорт». Основная цель – популяризировать физкультуру и здоровый образ жизни, предоставив молодёжи все условия для бесплатного и регулярного занятия спортом.

На создание нового спортивного пространства «СОПКИ.СПОРТ» из областного бюджета было выделено 5 млн рублей. Занятия в спортивном пространстве уже начались. Молодёжь Умбы в возрасте от 14 до 35 лет сможет посещать их бесплатно. Освоиться в новом пространстве спортсменам помогают инструкторы, которые показывают правильную технику и учат работе с оборудованием.

В 2022 году оснащённые современными тренажерами «СОПКИ.СПОРТ» появились в Апатитах, Полярных Зорях, Кировске, Оленегорске, Никеле, Мончегорске и Ловозере.

В 2023 году «СОПКИ.СПОРТ» помимо Умбы также появятся в Молочном, Алакуртти, Ковдоре, Мурманске, Гаджиево, Североморске, Заозерске и на подшефной территории – в Приморском районе Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru