В День ВМФ будет организована онлайн-трансляция военно-морского парада в СевероморскеМежду Россией и Китаем запустят безвизовый туристический обмен. Мурманская область готова к приёму гостей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.07.23 22:00

Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии открытия «СОПКИ.СПОРТ» в Терском районе

Губернатор Мурманской области принял участие в открытии молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ» в Умбе. Также Андрей Чибис осмотрел новый центр и пообщался с посетителями.

Помещение площадью почти 280 кв. метров расположено на первом этаже одного из корпусов школы. Рядом в этом же здании находится молодёжное пространство «СОПКИ».

Современный спортивный зал оборудован различными тренажёрами практически на любой вкус: тут есть кардио- и силовые тренажёры, наборы гирь и гантелей, грифы и другие спортивные инструменты и инвентарь. 

«Получается всё, как мы и хотели, даже немножко лучше. Сначала «СОПКИ» были молодёжным проектом. Мы вытащили молодёжь, особенно маленьких населённых пунктов, из подъездов и остановок в более тёплые пространства, где они чувствуют себя комфортно. Этот проект для спорта. А когда «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ» рядом, то эффект получается вообще очень хороший. Тут всё достойно: качественное новое оборудование, стильно. Я очень доволен, что и в Умбе у нас такое пространство появилось. Очевидно совершенно, что оно будет пользоваться большой популярностью», – прокомментировал Андрей Чибис и отметил, что системную работу по созданию «СОПОК» оценил во время своего визита в Мурманскую область и Президент России Владимир Путин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «СОПКИ.СПОРТ» – это современные пространства, оформленные в едином стиле, которые создаются в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках регионального плана «На Севере – жить» и государственной программы Мурманской области «Физическая культура и спорт». Основная цель – популяризировать физкультуру и здоровый образ жизни, предоставив молодёжи все условия для бесплатного и регулярного занятия спортом. 

На создание нового спортивного пространства «СОПКИ.СПОРТ» из областного бюджета было выделено 5 млн рублей. Занятия в спортивном пространстве уже начались. Молодёжь Умбы в возрасте от 14 до 35 лет сможет посещать их бесплатно. Освоиться в новом пространстве спортсменам помогают инструкторы, которые показывают правильную технику и учат работе с оборудованием.

В 2022 году оснащённые современными тренажерами «СОПКИ.СПОРТ» появились в Апатитах, Полярных Зорях, Кировске, Оленегорске, Никеле, Мончегорске и Ловозере.

В 2023 году «СОПКИ.СПОРТ» помимо Умбы также появятся в Молочном, Алакуртти, Ковдоре, Мурманске, Гаджиево, Североморске, Заозерске и на подшефной территории – в Приморском районе Запорожской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:00«Майор и магия». Художественный сериал, 8 серия (16+)00:00«Схватка». Художественный фильм, серия 1-2 (16+)01:40«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Каждый второй россиянин убеждён, что престижной работу делает зарплата-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 26 копеек, доллар подрос почти на 96 копеек-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы клиентов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика