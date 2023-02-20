Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии передачи звезды Героя Российской Федерации родным Дениса Васильченко

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии передачи звезды Героя Российской Федерации вдове и сыновьям Дениса Васильченко, погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония прошла в штабе Северного флота в Североморске.

«Подвиг вашего отца неоценим, Денис Сергеевич навечно вписан в историю нашей страны. Ваш муж и отец прожил эту жизнь достойно, и погиб, защищая Родину. Для всех нас его подвиг, его жизнь, безусловно, ориентир. Мы все им гордимся и будем гордиться. Сыновьям я желаю быть достойными своего отца. И я уверен, глядя в их глаза, что так и будет. Огромное спасибо за надежный тыл, настоящую семью, за воспитание таких ребят, которые пошли по стопам отца», – обратился глава региона к родным Дениса Васильченко.

Высшую государственную награду передал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что жизненная позиция, преданность своей профессии защитника Отечества, воинский долг предопределили действия Дениса Васильченко в ходе СВО, в том числе и в последнем бою, в котором он до последней секунды своей жизни выполнял боевую задачу.

«Подвиг вашего мужа и отца несомненно является примером для всех воинов-североморцев, сослуживцев, это пример и подвиг для вашей семьи. Спасибо вам, Ирина Юрьевна, за неоценимую поддержку супруга, за воспитание сыновей. Денис Сергеевич всегда выбирал самые сложные и ответственные должности. Это предопределило и выбор службы сыновей. Нет сомнения, что, как и отец, они будут служить своему государству верой и правдой. Сегодня наша страна проводит специальную военную операцию. Эта операция в защиту будущего нашей страны. И борьба идёт не с Украиной, не с украинским народом. Наше поколение – наследники победителей, и победа будет за нами», – подчеркнул Александр Моисеев, передавая награду вдове и сыновьям Дениса Васильченко.

Старший сын Дениса Васильченко Иван проходил службу по контракту в морской пехоте Черноморского флота. Он изъявил желание продолжить дело своего отца и уже переведён в соединение, в котором служил старший прапорщик Денис Васильченко. Младший сын – Александр – курсант 1 курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

«Хочу отметить, что больше всего на свете наш отец любил Родину. Будучи патриотом своей страны, он не смог остаться в стороне, и в числе первых стал участником специальной военной операции. Ради него мы с братом решили стать военнослужащими, связать жизнь со служением Отечеству. Отец всегда будет для нас примером героизма, мужества, доблести и офицерской чести», – сказал в ответном слове Александр Васильченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, звание Героя Российской Федерации присвоено старшему прапорщику отдельной арктической мотострелковый бригады Северного флота Денису Васильченко посмертно. В ходе СВО во время ожесточенного боя с превосходящими силами противника он уничтожил 2 танка и 18 боевиков. В ходе боя его позицию практически в упор расстрелял танк ВСУ. Получив множественные ранения, из последних сил военнослужащий произвёл выстрел из ручного противотанкового гранатомета, выведя из строя боевую машину. От полученных ран скончался. Своими героическими действиями внёс существенный вклад в разгром врага.

Фото: https://gov-murman.ru