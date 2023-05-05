Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову

Сегодня, в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову.

Командир пулемётного отделения стрелкового полка, Герой Советского Союза Анатолий Бредов совершил боевой подвиг в 21 год. 11 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции 155 стрелковый полк, в котором он служил, начал штурм высоты Придорожная. В ходе напряженных боёв пулемётный расчёт Бредова был окружён немецкими войсками. Патроны у расчёта закончились, а в живых остались лишь командир Анатолий Бредов и наводчик Никита Ашурков. В критический момент бойцы обнялись и подорвали последней гранатой себя и пулемёт. Воины 155-го стрелкового полка, воодушевившись подвигом пулемётчиков, заняли высоту Придорожную. Ашурков был тяжело ранен, а Анатолий Бредов погиб.

Почтить память павших героев пришли участники Великой Отечественной войны, дети войны, представители ветеранских общественных организаций, школьники и воспитанники детских садов, кадеты, юнармейцы и волонтёры.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Мурманской области приурочено более 300 разноплановых мероприятий в учреждениях культуры региона: патриотические акции, концерты и митинги.

С 7 по 9 мая на Морском вокзале Мурманска все желающие могут посетить выставку военных кораблей. В День Победы в центре Мурманска состоится военный парад, в завершении которого по улицам города проедет механизированная колонна. Северяне смогут принять участие в шествии к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и торжественном митинге.

Фото: https://gov-murman.ru