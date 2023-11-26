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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.23 13:00

Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии закрытия молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее»

В центре образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония закрытия молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее». Исследовательские проекты в разных научных областях представили более 300 юных северян, победителями и призёрами форума стали более 180 из них. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил церемонию и поздравил лауреатов с заслуженными наградами.

«В нашем регионе очень талантливые дети – это факт. Во всей стране настало самое лучшее время для умных людей: если раньше они не могли себя реализовать, то сегодня ситуация изменилась радикально. Уверен, что умные и дерзкие ребята, которые ежегодно презентуют свои проекты, смогут найти себя. А мы постараемся сделать так, чтобы самые интересные и важные исследования применились на практике. Если какие-то проекты оказались невостребованными сегодня, ни в коем случае не надо расстраиваться. Важно придумывать что-то новое и постоянно тренировать свои мозги. Я искренне желаю дальнейших успехов всем участникам форума», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона вручил заслуженные награды абсолютным победителям форума, а также благодарственные письма двум ученицам из Умбы за активную жизненную позицию, стремление к саморазвитию и значительные успехи в научно-исследовательской деятельности. Дарья Шубина и Юлия Клищенко – учащиеся 10 класса школы №4 – создали «Стенд для развития мелкой моторики человека». Проект разработан для реабилитации пациентов, перенесших инсульт или страдающих деменцией.

«Именно сейчас в нашей стране, как никогда, имеется потребность в новых исследованиях, технологиях и экспериментах. У каждого из вас есть много шансов добиться успехов и сделать мир лучше. Я хочу пожелать, чтобы те проблемы и препятствия, с которыми вы будете сталкиваться, никогда не сбивали вас с пути, а наоборот, закаляли и делали сильнее. Арктика будет активно развиваться, а это значит, что здесь можно будет реализовать любые таланты. Я вижу, что Мурманская область в надёжных руках», – отметил глава региона.

В рамках форума проводятся соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе России, шестая региональная молодёжная научная конференция «Будущее Севера», двадцать первое региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

Традиционно все виды научно-исследовательских соревнований проходят по разным направлениям, в каждом из которых жюри выбирает победителей и призёров. Среди них такие направления, как естественные науки и современный мир, инженерные, социально-гуманитарные и экономические науки и другие.

«Форум подходит к концу, но у вас всё только начинается. Очень сложно переоценить роль Мурманской области в реализации национальных интересов России в Арктике – перспективной площадке для смелых идей и нестандартных решений, масштабных проектов. Именно вам предстоит воплощать в жизнь идеи, которые пойдут на благо не только нашего региона, но и всей страны. Юность и молодость – это богатство, и я уверена, что каждый из вас сможет им воспользоваться очень эффективно. Вам всегда помогут наставники, которые сопровождают на трудном и интересном пути, а вы сможете порадовать их своими достижениями. Вы – наше будущее, мы в вас верим!», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Форум получил статус самого авторитетного и представительного научного соревнования среди юных и молодых исследователей Мурманской области. В этом году форум приурочен к празднованию 300-летия Российской академии наук, Году педагога и наставника в Российской Федерации и объявленному в России Десятилетию науки и технологий. Помимо научных состязаний для участников форума в течение недели проводятся культурно-познавательные мероприятия: экскурсии, мастер-классы, выставки и т.д.

Министерство информационной политики Мурманской области /

 

Фото: https://gov-murman.ru

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