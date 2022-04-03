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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.22 22:00

Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии закрытия Полярной Олимпиады – 2022

Сегодня в Ледовом дворце Мурманска торжественно завершилась Полярная Олимпиада – 2022. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии закрытия и награждении победителей.  Глава региона отметил, что участниками мероприятий Праздника Севера в этом году стали более 35 тысяч человек, среди которых 5 тысяч – профессиональные спортсмены, разыграно 600 комплектов медалей.

«Я поздравляю всех наших жителей, всех участников с замечательной, энергичной Полярной Олимпиадой. Получился настоящий праздник спорта. Как ярко мы открывали Полярную Олимпиаду в этом году, так же достойно мы её закрываем. Здорово, что в разных уголках нашей области прошли крупные соревнования, включая известный во многих странах международный лыжный марафон. Иностранные спортсмены участвовали в нашей главной лыжной гонке, и это еще раз свидетельствует, что спорт вне политики. Спасибо участникам за активность и готовность побеждать. И, конечно, огромное спасибо организаторам соревнований – они прошли на самом высоком уровне. Кольское Заполярье становится действительно спортивной столицей Русского Севера», – подчеркнул глава региона.

Абсолютным чемпионом 87-го Праздника Севера по лыжным гонкам среди мурманских спортсменов стали Валерий Рогачев, представитель спортшколы олимпийского резерва по зимним видам спорта, и Екатерина Бурянина, представитель спортшколы олимпийского резерва Мончегорска.

В национальных видах спорта абсолютными чемпионами 87-го Праздника Севера признаны Андрей Сорванов (СХПК «Тундра», Ловозеро) и Татьяна Юрьева (СХПК «Тундра», Ловозеро).

Огонь Полярной Олимпиады 2022 года погасили призёр Олимпийских игр в Пекине Сергей Ридзик и главный судья соревнований по национальным видам спорта Александр Коделев.

«Спорт – объединяет! Праздник Севера - это очень масштабное и вдохновляющее мероприятие, традиционное, имеет долгую историю. Он проходил даже в годы Великой Отечественной войны. И каждый, кто посещает мероприятия, может проникнуться этим мощным спортивным духом. Я также в юношестве участвовал в соревнованиях Полярной Олимпиады по горным лыжам», – отметил Сергей Ридзик.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году в рамках 87-го Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся прошло более 30 спортивных мероприятий, среди них соревнования по парусному спорту, мини-футболу на снегу и регби, конькобежному и горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, национальным видам спорта. Одним из самых важных мероприятий 87-го Праздника Севера традиционно стал международный Мурманский лыжный марафон. На старт вышли более 1500 спортсменов из 52 регионов России, среди них – всемирно известные звезды лыжных гонок: Сергей Устюгов, Рауль Шакирзянов, Константин Главатских и Юлия Чекалева. Участвовали лыжники из Белоруссии, Чехии, Австралии, Англии, Словакии, Грузии, Норвегии, Латвии. Помимо самого марафона в Долине Уюта развернулась Саамская деревня, где можно было попробовать себя в национальных видах спорта, покататься на оленьих упряжках и отведать арктическую кухню.

 

 

 

 

Фото:  https://vk.com/chibis.andrey

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