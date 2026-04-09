Губернатор Андрей Чибис принял участие в итоговом заседании коллегии Росрыболовства

Она проходила вчера с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева.

Андрей Чибис подчеркнул, что несмотря на санкционное давление Мурманская область остаётся одним из регионов-лидеров России в рыбохозяйственной отрасли.

«Доля Мурманской области в общероссийском вылове – 9%, каждая 11 тонна выловлена у нас. Кроме рыболовства, в регионе развито рыбоводство и переработка продукции. Между тем, в связи с природными факторами, общий объем вылова водных биоресурсов за последние 5 лет снизился на 36% и составил в 2025 году более 414 тысяч тонн, соответственно объём произведенной продукции снизился на 30%: в 2025 году более 347 тысяч тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков. Но наши рыбаки держат удар и это свидетельство высокопрофессиональной работы коллективов», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что в числе основных вызовов и ограничений, с которыми борется отрасль – рекордное с 1991 года снижение на 16% общего допустимого улова трески в Баренцевом и Норвежском морях, утверждённое Российско-Норвежской комиссией по рыболовству на 2026 год. Кроме того, квота по добыче трески в 2026 году сократилась в 1,9 раза по сравнению с 2023 годом: по сведениям научных организаций, запасы упали на 20%, требуется период восстановления. Также влияет запрет на промышленный вылов мойвы в Баренцевом море на 2025 и 2026 годы; санкционные ограничения в отношении крупнейших рыбодобывающих компаний – лишение их доступа в норвежскую экономическую зону и запрет на вылов в районе архипелага Фарерских островов. Также глава региона напомнил о необходимости развития судоремонтной инфраструктуры, и подчеркнул, что в Мурманской области активно реализуют соответствующие проекты.

«Несмотря на вызовы и ограничения, с которыми сталкиваются рыбаки, налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Мурманской области от предприятий рыбохозяйственного комплекса за 2025 год составили 8,79 млрд рублей – рост до 101,8% к уровню 2024 года. В рыбохозяйственном комплексе региона заняты 6,2 тысячи человек», – отметил губернатор.

Инвестиции за 2025 год в рыболовство, рыбоводство и производство пищевых продуктов составили порядка 10 млрд рублей, суммарно за 5 лет – 61,6 млрд рублей. Кроме того, в Мурманской области в рамках нашей народной программы «На Севере – жить!» с 2019 года реализуют губернаторский проект «Наша рыба» – еженедельные ярмарки в мобильном и передвижном формате с качественной продукцией для северян по ценам на 25-30% ниже рыночных. С 2019 года реализовано порядка 1650 тонн рыбопродукции, в том числе охлажденной.

Масштабная работа ведётся и в рамках инвестиционных квот: построено и введено в эксплуатацию 8 береговых рыбоперерабатывающих заводов. Предусмотрено строительство 16 рыбодобывающих судов, уже построены и введены в эксплуатацию пять. Также в рамках первого этапа инвестквот запланировано строительство 9 судов-краболовов, уже построено и введено в эксплуатацию первое из них – краболов-процессор «Вайгач». В рамках второго этапа инвестиционных аукционов по вылову краба заключены 4 договора с 3 предприятиями региона, предусматривающие строительство 3 краболовов и 1 логистического центра.

«Отдельно хочу поблагодарить федеральное правительство, Дмитрия Николаевича Патрушева, Минсельхоз России за поддержку наших инициатив, важных для рыбаков и жителей. Мы добились корректировки законодательства по любительскому лову – они разрешены в регионе, есть четкий легальный механизм. В том числе это дополнительный объём свежей продукции, поставляемой на прилавки и в общепит. Поддержана инициатива по возможности переработки печени трески на борту судов прямо в море, законопроект уже принят в первом чтении, в середине апреля стоит на второе чтение. Это позволит также получить дополнительные объёмы продукции из сырья. И третья инициатива, которая поддержана – исключение правовой неопределенности в трактовке возможности экспортировать продукт переработки, который произведён из улова в режиме прибрежного рыболовства. Также был принят ряд других инициатив, спасибо коллегам за быструю и адекватную коммуникацию, особенно с учетом санкционного давления», – отметил губернатор.

Андрей Чибис отметил компании, которые продолжают реализовывать инвестпроекты в Мурманской области. ООО «Инарктика СЗ» строит современный смолтовый завод по производству посадочного материала лосося и форели на базе технологии замкнутого водоснабжения в Ретинском. ООО «Русский лосось» - мальковый завод в районе Полярных Зорь и смолтовый завод по производству посадочного материала лосося в Печенгском округе. ООО «Северная аквакультура» строит мальковый завод в районе Нижнетуломского водохранилища. ГК «Норебо» создаёт в Минькино терминал «Ударник» - современный рефрижераторный морской терминал с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки. Уже введён в эксплуатацию холодильный комплекс ёмкостью 10 тысяч тонн.

Один из самых значимых проектов – модернизация Мурманского морского рыбного порта – ключевого терминала по перегрузке рыбопродукции и сервисного обслуживания рыбопромыслового флота. Проект Реновации ММРП в том числе включён в утвержденный правительством РФ долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Мурманской агломерации.

«Выражаю благодарность нашим рыбакам. Их самоотверженный, тяжёлый труд в крайне сложных условиях действительно восхищает. Несмотря на все трудности, – сокращение объёмов добычи, санкционное давление и сложности с логистикой, они продолжают выполнять свою важнейшую миссию, развивать отрасль и обеспечивать стабильные налоговые поступления в бюджет нашего региона. Мы будем и дальше добиваться защиты их прав», – отметил в завершение губернатор.

