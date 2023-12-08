Губернатор Андрей Чибис принял участие в конференции «Северный морской путь – 365?»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге вчера принял участие в конференции «Северный морской путь – 365?». Двухдневная конференция посвящена обсуждению перспектив и условий для перехода к круглогодичной навигации.

В первый день работы на мероприятии с докладом о перспективах развития морской инфраструктуры в Мурманской области и дополнительных возможностях, которые получит регион от запуска круглогодичной навигации, выступил губернатор Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что Мурманская область имеет стратегически важное значение для всей страны.

«Регион является базой для единственного и самого мощного в мире атомного ледокольного флота. Особое значение представляет логистический потенциал города Мурманска, который является основным портом базирования специализированных и научных судов, плавучих буровых установок, рейдовых терминалов и спасательных судов. Привлечение дополнительных инвестиций, развитие транспортной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды – вот меры, которые позволят создать хорошие условия для жизни и обеспечить экономическое развитие всего региона», – сказал губернатор.

В Мурманской области действует два льготных режима для бизнеса – ТОР «Столица Арктики» и АЗРФ. Всего в рамках этих режимов работают 222 резидента.

«Только за последние четыре года, хотя два жили в ковидных ограничениях, сейчас – в режиме жёстких ограничений санкционного давления, ВВП в Мурманской области на душу населения вырос в 2,5 раза. Объём инвестиций в нашу экономику фактически составил 900 миллиардов рублей», – сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в завершающей фазе находится проект МТУ. Запуск рабочего движения по новой железной дороге по мосту через Тулому, который позволит в два раза увеличить объём грузоперевалки в порту Мурманска, запланирован на 15 декабря.

Первый резидент ТОР – компания «НОВАТЭК Мурманск», – создал на берегу Кольского залива первый в мире уникальный Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где сейчас идёт сборка линий сжижения природного газа для завода «Арктик СПГ 2». Недавно было начато строительство третьей линии, идёт заливка бетонного основания. Напомним, в июле 2023 года первая линия завода «Арктик СПГ 2» была отправлена в Обскую губу. Торжественный старт дал Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Мурманскую область в июле этого года. 1-ая линия сжижения природного газа на ОГТ уже доставлена на Ямал.

В феврале 2023 года правительство России одобрило расширение границ территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На новых участках ТОР планируется строительство контейнерного терминала для международных транзитных морских грузоперевозок.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на конференции отметили, что одно из ключевых условий, которое предстоит выполнить для обеспечения круглогодичной навигации Северного морского пути, – это строительство в достаточном количестве ледоколов и судов высокого ледового класса в условиях импортозамещения, санкционного давления, кадровых и финансовых вызовов.

Губернатор Мурманской области отметил, что в регионе завершено маркетинговое исследование рынка судоремонта. Проектирование судоремонтного предприятия кластерного типа в Мурманске начнётся в 2024 году.

«Севморпуть и логистика – ключевые направления развития Мурманской области. Мы для этого бились за финансирование проекта МТУ, бились за то, что сегодня уже воплощено и в значительной степени завершено, за новый порт. И конечно, это необходимо, если активно развивать Северный морской путь», – поделился глава региона по итогам сессии.

Фото (пресс-служба XIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»): https://gov-murman.ru