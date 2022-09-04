Губернатор Андрей Чибис принял участие в легкоатлетическом пробеге по Кольскому мосту в рамках 15-го юбилейного фестиваля «Гольфстрим»

Сегодня в Мурманске после двухлетнего перерыва вновь состоялся 15-й юбилейный международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим». Участников поприветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Гольфстрим – настоящий праздник спорта. Даже в ненастную погоду он объединил людей всех возрастов. Здесь и совсем юные спортсмены, и представители старшего поколения. Главное, что все заряжены энергией, драйвом, позитивом. Уверен, что праздник подарит только яркие, положительные эмоции», – отметил глава региона.

Основная площадка фестиваля – территория моста через Кольский залив. Мероприятия прошли в акватории, на обоих берегах и мостовом переходе.

Самым массовым в череде спортивных событий стал традиционный легкоатлетический пробег по Кольскому мосту. На дистанцию в футболках российского «триколора» вышли несколько тысяч человек. Вместе со всеми символичную мурманскую милю преодолела команда регионального правительства во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Кроме того, по Кольскому мосту проехали молодожёны на свадебных лимузинах, байкеры, роллеры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Неотъемлемая составляющая спортивной части программы – экстремальный заплыв. География участников – от Мурманска до Владивостока.

В течение всего дня под мостом проходят спортивные состязания – полоса препятствий «Crazy миля», соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга» и юкигассену. Песчаная площадка стала игровым полем для соревнований по мини-футболу, пляжному волейболу и «парковым» шахматам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также гостей фестиваля угощают блюдами «Арктической кухни». На церемонии подведения итогов выступит известный Dj Baldin из Санкт-Петербурга.

Фото: https://gov-murman.ru