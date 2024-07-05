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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.24 14:20

Губернатор Андрей Чибис принял участие в мероприятии к пятилетию Мурманского областного клинического многопрофильного центра

Сегодня в Центре управления регионом Мурманской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 5-летию со дня образования Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Губернатор Андрей Чибис поздравил медицинских специалистов с юбилейной датой.

Глава региона отметил, что развитие системы здравоохранения Мурманской области – безусловный приоритет регионального правительства.

«Врачи клинического многопрофильного центра отлично справляются с поставленными задачами, своевременно оказывают необходимую помощь жителям Мурманской области, которые попадают в непростые ситуации. Это дорогого стоит. Мы стараемся создавать лучшие условия для работы в медицинских учреждениях, а потому очень рассчитываем на вашу поддержку и также желаем крепкого здоровья и отличного самочувствия. Ведь никакие стены, никакое оборудование не решат проблемы, если за дело не будут браться настоящие профессионалы, честные, искренние и увлеченные люди. Вы не только совершаете большое дело, но и передаете бесценные знания и традиции молодому поколению, благодаря чему система здравоохранения в Мурманской области становится только лучше и сильнее. Желаю всего самого доброго и поменьше экстренных случаев!» – обратился Андрей Чибис к участникам мероприятия.

Ежегодно в Мурманском клиническом многопрофильном центре проходит лечение около 30 тысяч пациентов, примерно 75-80% из которых поступают по экстренным показаниям. Все клинические и большинство диагностических служб работают в круглосуточном режиме.

«Мурманский клинический многопрофильный центр – это большой стационар, который объединяет несколько учреждений. Благодаря слаженной работе нам удалось достичь больших успехов в оказании медицинской помощи на высоком уровне, которая становится всё более доступной для северян. Высокотехнологичные услуги оказываются по разным направлениям: в травматологии, гинекологии, комбустиологии и другим. В год специалисты центра проводят более 18 тысяч операций. За последние годы приобретено большое количество единиц технически сложного медицинского оборудования, которое позволяет своевременно диагностировать заболевания и назначать правильное лечение», – рассказала первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Отличившимся сотрудникам Мурманского областного клинического многопрофильного центра вручили заслуженные награды. За высокий профессионализм и личный вклад медицинским специалистам вручили Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Мурманской области, а также награды регионального минздрава и Памятные адреса клинического многопрофильного центра.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в продолжение мероприятия губернатор предложил участникам задать интересующие вопросы. Среди ключевых тем, озвученных в разговоре с главой региона, – приобретение дополнительного оборудования для качественной диагностики, формирование доступной среды для мобильных пациентов, а также внедрение специальных льгот для медицинских специалистов, которые обучаются по целевому направлению и возвращаются на работу в Мурманскую область.

В завершение Андрей Чибис отметил, что заданные вопросы будут приняты в работу профильными ведомствами, и поблагодарил медиков за готовность к открытому диалогу.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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