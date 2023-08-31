Губернатор Андрей Чибис принял участие в открытии пространства «СОПКИ.СПОРТ» в Молочном

В рамках рабочей поездки в Кольский район губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в открытии пространства для молодежи «СОПКИ.СПОРТ».

«Важно, что такие пространства будут работать минимум до девяти часов вечера. Этот проект даёт возможность школьникам, студентам, а также молодым семьям заниматься спортом бесплатно, а в малых населённых пунктах, где нет спортзалов, такие пространства становятся настоящими точками притяжения», — отметил губернатор.

Современные тренажёры и зал для борьбы уже пользуются популярностью. Спортсменам помогают инструкторы. Особенность залов, созданных в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», единое концептуальное решение и доступность для жителей региона. Северяне до 35 лет посещают «СОПКИ.СПОРТ» бесплатно, а жители старше этого возраста могут заниматься по доступной цене.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первые 7 спортивных пространств, оснащенных всем необходимым для занятий спортом и физической культурой, были открыты в Мурманской области в прошлом году. В этом году современный спортзал уже открылся в Умбе, также они появятся в Алакуртти, Ковдоре, Мурманске, Гаджиево, Североморске, Заозерске и на подшефной территории – в Приморском районе Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru