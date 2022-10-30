Губернатор Андрей Чибис принял участие в открытии стелы «Город трудовой доблести» в Мончегорске

Вчера в Мончегорске состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». В церемонии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Мончегорцев в памятном адресе поздравил помощник Президента РФ и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Невиданный в истории напряженный каждодневный труд, творческая и инициативная мысль, высочайшая ответственность, духовное единение людей – вот слагаемые трудового подвига жителей Мончегорска, навеки вписанного в героическую летопись Великой Отечественной войны. Их любовь к России и патриотический подъём продолжают служить примером для нас. Для всех, на ком сегодня лежит ответственность за поступательное суверенное развитие нашей страны, за ее будущее, пусть трудовой подвиг наших предков никогда не потеряет своего созидательного смысла для нас, ибо без прошлого – нет будущего. Желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и благополучия», – говорится в памятном адресе.

Губернатор отметил, что открытие стелы – это знаковое событие для всего региона.

«Для меня большая честь находится здесь. Городу присвоено заслуженное, почётное звание. Жители Мончегорска тяжело, героически трудились в самое непростое время для нашей страны – в годы Великой Отечественной войны. В тылу люди совершили подвиг: производили важную для страны продукцию, лечили наших бойцов в госпиталях. Каждый приближал победу над нацизмом. Также трудятся мончегорцы и сегодня. Вы вносите свой вклад, чтобы нацизм не распространился вновь. Важно, чтобы молодые люди помнили свою историю. И делали все, чтобы наша страна опять победила в серьезной и важной битве. Спасибо, что вы здесь, и чтите память тех, кто выковал победу», – подчеркнул в приветственном слове Андрей Чибис.

В 2020 году жители Мончегорска собрали более 7000 подписей в поддержку инициативы о присвоении почётного звания городу и увековечении трудового подвига его горожан. 10 сентября 2021 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Мончегорску присвоено звание «Город трудовой доблести». Его удостаиваются города, жители которых в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в самом начале войны мончегорский комбинат «Североникель» отправился в эвакуацию, в мастерских автобазы началось производство мин и гранат, велся ремонт автомашин. Однако уже в 1942 году комбинат был восстановлен и начал выпускать файнштейн, а к 1945 году — и катодный никель. В прифронтовой зоне, подвергаясь бомбежкам, город трудился ради Победы. Корме того, более 3000 мончегорцев награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Стела установлена на пересечении пешеходной части улицы Стахановская с аллеей имени Игоря Ермакова. Автор проекта стелы – скульптор Денис Стритович. Вертикальная плита монумента, высотой 11,5 метра, выполнена из литых бронзовых панелей с напылением никеля гальваническим методом. На самой стеле и трёх пилонах воспроизведены фрагменты архивных фотографий, отражающих подвиг мончегорцев в годы войны. Этим летом на аллее проведено комплексное благоустройство.

Фото: https://gov-murman.ru