Губернатор Андрей Чибис принял участие в открытии XII Всероссийского форума рабочей молодёжи в Мурманске

С 4 по 8 сентября впервые на территории Мурманской области проходит XII Всероссийский форум рабочей молодёжи. Сегодня губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии по случаю открытия Всероссийского форума и отметил, что на плечах заполярной молодёжи лежит важнейшая задача – обеспечивать экономическое развитие не только Мурманской области, но и всей страны.

«Участниками форума, который впервые проходит в Кольском Заполярье, стали представители рабочей молодёжи более чем из 60 регионов нашей страны. Экономическое развитие всего государства лежит на ваших плечах, и важно отметить, что за несколько десятков лет трудовые коллективы буквально побили рекорды и сделали мощный скачок вперед. Благодаря важнейшим проектам, которые реализуются совместно с Правительством РФ, стремительно развивается Мурманская область и Арктика в целом. Сегодня Президент России Владимир Путин объявил на Восточном экономическом форуме о том, что в Мурманске появится кампус мирового уровня. Это важнейшее событие для всего региона. Благодаря этому решению юные северяне смогут получать качественное образование, после чего трудоустраиваться на стратегические предприятия, жить и работать на благо Мурманской области. Арктика – самая конкурентоспособная территория во всей России. Если вы горите желанием совершать подвиги – добро пожаловать в Кольское Заполярье!», – сказал глава региона.

В продолжение мероприятия губернатор Андрей Чибис рассказал о приоритетных направлениях работы регионального правительства в разных областях – экономике, социальной сфере, образовании и других. Особое внимание Андрей Чибис акцентировал на реализации крупнейших инвестиционных проектов, которые изменят экономику региона и создадут условия для строительства успешной карьеры на Севере, – газификации Мурманской области, комплексном развитии Мурманского транспортного узла и минерально-сырьевой промышленности и т.д.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что правительство региона уделяет пристальное внимание работе с молодежью. Например, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области реализуется программа кадрового сопровождения «Курс на Север», которая показала свою эффективность. В течение всех дней форума специалисты проекта «Курс на Север» будут сопровождать участников в разных форматах. Также в регионе действует «Арктическая ипотека», которая позволяет молодым северянам пользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых.

«Ключевая задача, которая стоит перед нами, – это увеличение трудоспособного населения и количества новых кадров. Мы реализуем специальные программы по привлечению молодых специалистов. Например, профориентация в школах, учреждениях среднего специального образования и вузе. Важно, чтобы юные северяне понимали, какие предприятия есть в Мурманской области и какие перспективы открываются перед ними в плане трудоустройства. Отмечу, что мы находимся в пятерке лидеров по реализации федеральной программы «Профессионалитет»: её участниками являются почти все колледжи региона, в которых уже открыто более 160 современных лабораторий и других образовательных пространств. Еще одна важная цель – снижение дефицита медицинских и педагогических работников», – рассказал губернатор.

Перед началом торжественной части глава региона также ознакомился с работой площадок для молодежи. Свои возможности представили региональное отделение «Движение Первых» Мурманской области, служба кадрового сопровождения «Курс на Север» и региональный Центр опережающей профессиональной подготовки.

«Впервые за 12 лет своей истории Всероссийский форум рабочей молодёжи проводится в Мурманской области. Здесь есть крупнейшие предприятия и компании, которые работают в приоритетных сферах развития всей страны, имеют производственные площадки. Мы стремимся показать молодёжи, какие существуют образовательные программы и варианты построения профессиональной карьеры. Вообще, Мурманская область – это плацдарм практики. Мы уверены, что участникам форума будет интересно узнать, чем обусловлен экономический рост всего региона, а также рассказать, развивается экономика в других субъектах», – отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Олег Макаров.

XII Всероссийский форум рабочей молодёжи реализуется в рамках платформы «Росмолодёжь.События» (тематический трек «Росмолодёжь.Карьера») при поддержке Комитета молодежной политики Мурманской области. Участниками Форума стали порядка 300 молодых специалистов промышленных предприятий из 62 регионов страны. Мурманскую область на форуме в основном представляют молодые специалисты таких предприятий, как «Кольская ГМК», «СЗФК», «Олкон» (Оленегорский ГОК), ФГУП «Атомфлот», «ФосАгро», «Кольская АЭС», «Мурманский морской торговый порт» и других. Участников ждёт насыщенная образовательная, деловая, культурная, спортивная программа, а именно: 13 экскурсий, 8 проектных и стратегических сессий, 4 выступления спикеров-хедлайнеров, более 20 мастер-классов, семинаров, лекций и воркшопов.

«Формат проведения Всероссийского форума рабочей молодёжи в Мурманской области стал по-настоящему уникальным. Во-первых, мы вышли за его рамки – среди участников форума много представителей стратегически важных предприятия со всего региона. Во-вторых, мы запланировали экскурсии на эти предприятия, которые помогут создать представление об экономическом потенциале и промышленной мощи Мурманской области. Ещё один момент, который нельзя не отметить, – это тёплая уютная атмосфера. Ребята, которые приехали из разных уголков России, быстро нашли общий язык. Север объединяет», – сказала председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо основных участников на Всероссийский форум рабочей молодёжи приглашены активисты муниципальных образований, а также те, кто подал заявки, но не прошёл отбор. Для них открыты площадки основной программы – церемонии открытия и закрытия, а также мотивационные встречи и спикер-сессии на базе МАУ, колледжей, контейнер-холла и молодёжных пространств «СОПКИ».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/