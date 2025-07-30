Губернатор Андрей Чибис принял участие в проведенном заместителем генерального прокурора России Алексеем Захаровым личном приёме граждан

В мероприятии также участвовали прокурор Мурманской области Сергей Паволин, главы Мурманска и Североморска.

В ходе приёма северяне обратились с конкретными вопросами повседневной жизни: создание комфортной городской среды с учётом потребностей маломобильных граждан, дорожная инфраструктура, необходимость ремонта фасадов и подъездов в многоквартирных домах. Отдельное внимание было уделено вопросам здравоохранения.

«Такие встречи позволяют оперативно выявлять проблемные точки и своевременно на них реагировать. Для глав муниципалитетов это важный ориентир, который показывает реальные приоритеты жителей», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор дал конкретные поручения по каждому обращению, подчеркнув, что вопросы будут решены в ближайшее время.

По итогам приёма организованы проверки по всем 11 обращениям граждан. Результаты находятся на личном контроле заместителя генерального прокурора и главы региона.

«Каждое обращение жителей — это сигнал к действию. Совместная работа с прокуратурой позволяет эффективнее решать насущные вопросы северян», — подчеркнул в завершение встречи губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551080/#&gid=1&pid=8