Губернатор Андрей Чибис принял участие в рабочем совещании Мурманской областной прокуратуры

Сегодня в прокуратуре Мурманской области состоялось совещание, посвящённое итогам работы за первое полугодие 2024 года. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также заместители прокурора области, руководители структурных подразделений, прокуроры городов, округов и районов.

Приветствуя работников прокуратуры, Андрей Чибис отметил, что достигнутые существенные показатели – это во многом результат продуктивного взаимодействия надзорного ведомства и исполнительной власти.

«Конструктивное взаимодействие регионального правительства и областной прокуратуры позволило достичь высоких результатов в обеспечении социальной, экономической и финансовой стабильности. Вопросы, которые сегодня прозвучат, будут незамедлительно приняты в работу», – подчеркнул Андрей Чибис.

В частности, правительство региона ведёт активную работу по расселению аварийного жилья и замене лифтов в многоквартирных жилых домах. Также Андрей Чибис напомнил, что в приоритете регионального правительства – выполнение плана реновации ЗАТО. Также участники обсудили меры повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма.

Прокурор Мурманской области Сергей Паволин отметил, что меры прокурорского реагирования затронули интересы практически всех категорий граждан. В частности, особое внимание было уделено социально незащищенным северянам, а также представителям старшего поколения, участникам и ветеранам СВО и их семьям. По словам Сергея Паволина, исключительно важная сфера деятельности – обеспечение прав и свобод несовершеннолетних северян. Результативные надзорные мероприятия также проводились в сферах защиты жилищных прав граждан, обеспечении обороноспособности региона, противодействия коррупции, защиты интересов бизнеса и многих других.

В продолжение совещания глава региона выступил с докладом об итогах работы регионального правительства за прошедшие пять лет и подчеркнул, что открытый диалог в рамках мероприятия позволит представителям прокуратуры проявить активную гражданскую позицию и внести свои предложения по созданию комфортных условий для жизни в Кольском Заполярье.

«На Севере – жить» – это не просто лозунг, это стратегический план, над обновлением которого мы сейчас активно работаем. В основу регионального плана положены цели национального развития РФ, утверждённые Президентом России Владимиром Путиным, а также идеи, пожелания и предложения северян. Вы – не только настоящие профессионалы своего дела, но и жители Мурманской области, которые не понаслышке знают, что происходит в регионе и в каких изменениях он нуждается. Задавайте вопросы, предлагайте идеи – запретных тем нет», – сказал глава региона.

Например, работники прокуратуры задали главе региона вопросы, связанные со строительством спортивной инфраструктуры в Североморске и привлечением медицинских кадров на работу в отдаленные населенные пункты. Были подняты актуальные темы о внедрении льготного режима для жителей Мурманской области в части пользования туристической инфраструктурой и корректировки маршрутов движения междугороднего транспорта в отдаленных районах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение Андрей Чибис отметил, что заданные вопросы приняты в работу профильными ведомствами, а по некоторым из них уже приняты необходимые решения, и поблагодарил работников прокуратуры за честный разговор и проявленный интерес к повышению качества жизни в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/