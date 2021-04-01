Губернатор Андрей Чибис принял участие в работе отчётно-выборной конференции судей Мурманской области

Приветствуя делегатов от судейского сообщества, глава региона отметил, что на повестке дня принципиально важные вопросы работы судебных органов, главная задача которых – защита прав граждан, интересов общества и государства.

«Вы каждый день принимаете решения, от которых зависит судьба конкретного человека. Это, безусловно, очень высокий груз ответственности. И в каждом без исключения случае важно не ошибиться, действовать по закону и справедливости. Сегодня огромный объем работы падает на плечи мировых судей. И наша общая задача – улучшить условия работы для исполнения весьма ответственных должностных обязанностей», – сказал губернатор и поблагодарил весь судейский корпус региона за верность миссии и высокий профессионализм.

В 2020 году правосудие в Мурманской области осуществлялось в непростой санитарно-эпидемиологической обстановке. Несмотря на все риски, связанные с эпидемией, судьи работали с высокой самоотдачей. Отдельные слова благодарности за добросовестную деятельность и большой вклад в развитие судебной системы Андрей Чибис выразил председателю Мурманского областного суда Сергею Седых и вручил Благодарность губернатора.

Выступая перед собравшимися, Андрей Чибис подчеркнул, что региональным правительством и министерством юстиции Мурманской области поэтапно реализуются планы по приведению в надлежащее состояние зданий и помещений, где размещаются судебные участки. Так, за последние два года расходы на эти цели составили 35,8 млн рублей, что почти в три раза превышает объемы финансирования за период с 2015 по 2018 годы. Кроме того, в этом году регион получил федеральную субсидию – 15 млн рублей на подключение судебных участков к сети государственной автоматизированной системы РФ "Правосудие", а также на организацию межведомственного электронного взаимодействия. В планах на 2022-2023 годы приобретение специального оборудования для проведения судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отчётно-выборная конференция судей Мурманской области продлится два дня. Участникам предстоит рассмотреть отчёты о деятельности органов судейского сообщества, а также сформировать новый состав Совета судей Мурманской области, избрать членов областной квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии.