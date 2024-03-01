Губернатор Андрей Чибис принял участие в расширенном совещании по разработке мастер-планов опорных населённых пунктов Мурманской области

В рамках рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в офисе ДОМ.РФ в Москве состоялось расширенное совещание по разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Мурманской области с Фондом ДОМ.РФ и представителями компаний-разработчиков.

«Срок, установленный нашим президентом Владимиром Путиным для разработки мастер-планов опорных населённых пунктов Арктики, - 1 июля, и Мурманская область ведёт эту работу активными темпами. На данный момент в регионе прошли серии стратегических сессий, в рамках которых жители Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской агломераций, а также экспертное сообщество, смогли высказать своё мнение, которое обязательно будет учтено при разработке мастер-планов», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В работе расширенного совещания приняли участие представители правительства Мурманской области, Фонда ДОМ.РФ, проектно-консалтинговой компании «Новая земля», научно-исследовательского центра «Картфонд», а также разработчики из компаний «Урбан Про», «ИТП «Урбаника» и «Лабград».

Представители консорциума обсудили итоги работы, уже проведенной в рамках разработки мастер-планов. Так, на основании собранных исходных данных уже были подготовлены аналитические материалы, разработчики посетили территории и приступили к формированию концепций, необходимых для выработки решений по развитию приоритетных проектов и по эффективному финансированию, включая привлечение федеральных бюджетных средств, для улучшения качества жизни жителей опорных населённых пунктов Мурманской области.

«Регулярное обсуждение приоритетных проектов мастер-планов с коллегами из Мурманской области — одна из важнейших составляющих нашей работы. На встрече совместно с разработчиками мы представили главе региона и его команде промежуточные результаты комплексного анализа территорий и проведенных стратегических сессий. Мы верим, что общие целенаправленные усилия и партнерство с региональными властями и населением являются ключевыми факторами успешного создания и реализации мастер-планов. 5 и 6 марта состоятся очередные плановые мероприятия в Кировске и Апатитах, где наша команда представит проектные предложения жителям с целью получения обратной связи», - отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Как напоминает региональное Министерство информационной политики, в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики предложения губернатора Мурманской области губернатор Мурманской области предложил ввести понятие «опорные арктические города». По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года.

На портале «Наш Север» проходит сбор предложений по мастер-планам. Полученные от жителей ответы будут учитываться при подготовке стратегических документов.

Фото: https://gov-murman.ru