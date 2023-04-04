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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 10:15

Губернатор Андрей Чибис принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета «О развитии промышленности в условиях санкционного давления»

Вчера в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета «О развитии промышленности в условиях санкционного давления». На мероприятии также присутствовали руководители других регионов, специалисты федерального правительства.

Андрей Чибис входит в рабочую группу, которая работает над темой логистики и экспорта.

«Для Мурманской области — это один из ключевых приоритетов. Мурманск — базовый порт для развития Севморпути. Всё, что касается развития экспортных поставок через эту артерию, для нас важно. Мы активно завершаем строительство порта «Лавна», который даст новый грузооборот для региона и всей страны. Также при поддержке Президента России реализуется проект по созданию Мурманского транспортного узла, мы планируем запуск рабочего движения до конца текущего года. Надеюсь, что решения, выработанные сегодня на группе, войдут завтра в итоговый перечень заседания президиума Госсовета. Для Мурманской области всё, что касается развития промышленности и экспорта, учитывая наши логистические возможности — имеет большое значение», — отметил Андрей Чибис

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё один проект, которые обозначил глава региона – добыча лития.

«Без него не может существовать российская экономика. В январе 2023 года мы приступили к реализации этого мощного, масштабного проекта. Поэтому Госсовет для нас принципиально важен, с учётом тех решений, которых можно дополнительно добиться. Отмечу, что федеральное правительство оказывает максимальную поддержку нашему региону и Арктике. Нам удаётся реализовывать важные проекты, которые будут развивать и Мурманскую область, и всю страну ещё много десятилетий. В инвестпортфеле региона более 265 проектов, в которые планируют проинвестировать более 1 триллиона рублей в ближайшие 10 лет. А проекты по строительству плавучих заводов по сжижению газа — настоящий рывок вперед, в том числе благодаря уникальным налоговым льготам, действующим на территории Мурманской области», — подчеркнул Андрей Чибис.

 

Фото (Владимир АНДРЕЕВ (C) URA.RU):  https://gov-murman.ru

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