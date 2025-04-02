Губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании, где обсудили ход выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина по газификации Мурманской области

Сегодня в Москве состоялось совещание по газификации под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. Участие в мероприятии принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Тема совещания – поручение Президента РФ Владимира Путина о реализации программы развития газоснабжения и газификации Мурманской области на период 2026-2030 годов.

Напомним, такое поручение с требованием строгого выполнения плана Президент Российской Федерации озвучил на пленарном заседании, которое проводилось в рамках VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске.

«Мы давно и последовательно ведём эту работу. На Международном арктическом форуме Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ещё раз подчеркнул важность газификации Мурманской области до 2030 года, отдельно отметив необходимость строгого соблюдения всех сроков. На совещании ещё раз сверили часы, обсудили нюансы. В настоящее время идёт проектирование газопровода», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Также участники совещания подробно обсудили сроки реализации всех этапов программы газификации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/